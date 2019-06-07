"Брутальные мужики переживали": "Уткомама" с птенцами выбежала на дорогу в центре Москвы

Довольно необычно началось утро москвичей на Тверской-Ямской улице, ведь их спокойствие нарушила спешащая куда-то "уткомама".

Бесстрашная птица вышла на прогулку по центру городу вместе с целой вереницей маленьких пушистых цыплят. Малыши послушно бежали за родительницей, которая, похоже, совсем не обращала внимание на проезжавшие мимо машины, а вот свидетели инцидента были очень взволнованы.

Пользовательница портала Pikabu под ником Ckajan опубликовала видео, пояснив, что его снял ее муж, когда вышел покурить во время рабочего перерыва. Мужчина не смог пройти мимо и вместе с другими прохожими бежал вслед за уткой, пытаясь понять, куда же она направляется. Все очень боясь, что птица и ее потомство могут пострадать.

"Бородатые, брутальные мужики переживали...", - комментирует происходящая супруга автора ролика.

К слову, с приходом тепла подобные случаи происходят все чаще. Сайт kp.ru писал о том, что 17 мая в Красноярске была перекрыта целая магистраль, потому что на оживленную дорогу выбежали утка и девять ее малышей. Всего через неделю похожий случай произошел в Нижнем Новгороде. Там птица с целым выводком птенцов бегала по трехполосной дороге, пытаясь спрятаться от дождя под машины. В результате "уткомама" собрала огромную пробку.