В МФЦ начнут принимать наличку

Правительство продолжает улучшать работу МФЦ (многофункциональные центры предоставления госуслуг). Премьер Дмитрий Медведев утвердил изменения в правила организации их деятельности. Документ, разработанный Минэкономразвития, имеется в распоряжении «Комсомольской правды».

Сейчас оплатить налоги, пошлины и другие платежи в МФЦ можно только при помощи банковских терминалов. За эти операции банки берут комиссию. А в небольших населенных пунктах нет даже такой возможности - банкам просто невыгодно устанавливать там свои терминалы. В итоге людям приходится мотаться в отделения банков, чтобы оплатить нужные услуги. А ведь МФЦ как раз для того и создавались, чтобы любой документ можно было получить быстро и без лишней беготни и затрат.

Постановление правительства дает регионам возможность принять решение о приеме сотрудниками МФЦ наличных денег от заявителей. Оплачивать услуги также можно будет с помощью платежных карт через электронные терминалы, которые установят в МФЦ.

- Изменения положительно отразятся на решении имеющихся проблем с оплатой услуг, возникающих, прежде всего в связи с территориальной удаленностью кредитных организаций от МФЦ, позволят уменьшить расходы бюджетов субъектов Федерации за счет сокращения издержек, связанных с использованием МФЦ информационно-платежных банковских терминалов, - говорится в пояснительной записке к постановлению.

Кроме того, заявители больше не будут оплачивать комиссионные расходы за банковские операции, пояснили «Комсомольской правде» в аппарате правительства.

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