2019-06-07T17:51:11+03:00
Спорт

7 горячих причин посмотреть женский чемпионат мира по футболу

Блондинки, брюнетки, но никто не сравнится с россиянкой
Георгий ШАКОВ
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У самой известной футболистки мира Алекс Морган в Instagram уже практически шесть миллионов пользователейУ самой известной футболистки мира Алекс Морган в Instagram уже практически шесть миллионов пользователейФото: Личная страница героя публикации в соцсети
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Во Франции 7 июня стартует женский чемпионат мира по футболу. Он проходит под знаком борьбы за равноправие, и все футболистки-феминистки просят оценивать их как профессионалов и не смотреть на внешность. Но мы всё же не удержались… Вашему вниманию - семь самых горячих звездочек предстоящего мундиаля.

Алекс Морган (США). Нападающий, 29 лет.

У самой известной футболистки мира в Instagram уже практически шесть миллионов пользователей. Плюс безумные для женского футбола рекламные контракты с топовыми брендами, которые до этого не баловали вниманием женский футбол. Кажется, дело не только в её мастерстве.

Беатриз (Бразилия). Нападающий, 25 лет.

Горячей бразильянке сильно помог обрести популярность переезд в Азию. В Южной Корее Беатриз - одна из самых любимых футболисток у местной публики.

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Fa a o que tiver vontade. N o deixe a opini o dos outros influenciar na sua vida
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Адриана Леон (Канада). Полузащитник, 26 лет.

Эффектная девушка модельной внешности - лицо сборной Канады. Играет за «Вест Хэм» и имеет личный контракт со знаменитым производителем спортивной одежды.

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Watch me sweat!
1112 отметок «Нравится»None комментариевInstagram

Амандин Анри (Франция). Полузащитник, 29 лет.

Красотка из Франции - одна из лучших футболисток мира. Самое интересное, что ведёт замкнутый образ жизни и её никогда не замечали на свидании с мужчиной.

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AmandineHenry
69 отметок «Нравится»None комментариевInstagram

Асллани Косоваре (Швеция). Полузащитник, 29 лет.

Девушка с типичным шведским именем - лидер местной сборной не только на поле, но и в социальных сетях. Блондинка предпочитает деловой стиль, но иногда балует подписчиков пляжными фото.

asllani9asllani9
First game of 2019 with tomorrow vs South Africa, can t wait to get this exciting year started
5218 отметок «Нравится»None комментариевInstagram

Тони Дагган (Англия). Нападающий, 27 лет.

Успешная атакующая футболистка - угроза не только для чужих ворот, но и мужских сердец. Если верить британской прессе, то Дагган в молодости успела закрутить роман не с кем-нибудь, а форвардом «Манчестер Сити» Серхио Агуэро.

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Seriously, How good is this man!! Wow!!!
62828 отметок «Нравится»None комментариевInstagram

Эшли Харрис (США). Вратарь, 33 года.

Голкипер сборной США долгое время ходила в числе завидных невест, пока не вышла замуж… за партнёра по команде. Сердце Эшли принадлежит также футболистке Али Кригер.

ashlynharris18ashlynharris18
dontcrackunderpresure
629 отметок «Нравится»None комментариевInstagram

Наш ответ миру

Очень жаль, что на чемпионате мира не сыграет сборная России. Иначе бы наши девушки возглавили все подобные рейтинги. Например, защитник ЦСКА Ксения Коваленко.

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Спасибо за образ
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ИСТОЧНИК KP.RU

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