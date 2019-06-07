Генеральный директор «Российского экспортного центра» Андрей Слепнев: «Вскоре главным товаром станет не сам продукт, а эмоция»

Ежегодно одной из приоритетных тем Петербургского международного экономического форума становится экспортный потенциал российского бизнеса, его конкурентоспособность. Экспертом в этом вопросе традиционно выступает АО «Российский экспортный центр». С 2015 года компания помогает региональным предприятиям заявить о себе на международной арене. С помощью эффективных инструментов, современного подхода к решению задач и разработанных программ, РЭЦ наращивает российский экспорт и доказывает, что у продукта не может быть границ. В этом году программа на ПМЭФ состояла из десятка встреч, бизнес-сессий, пленарных заседаний и подписаний. Подробнее о деятельности на форуме рассказал генеральный директор РЭЦ Андрей Слепнев.

«СДЕЛАТЬ СЛОЖНОЕ ПРОСТЫМ И ДОСТУПНЫМ»

- Форум – точка отсечения. Петербург стал площадкой, где вся наработка, которая ведется в течение некоторого времени, дает свои плоды. Мы с партнерами имеем возможность обсудить тематику, какие-то инструменты, достичь конкретных договоренности.

- Что включает программа РЭЦ на Петербургском международном форуме?

- Активная работа началась еще накануне, в «нулевой» день. Для нас форум стартовал с мастер-классов, посвященных экспортной акселерации. Акселерационные программы направлены на то, чтобы адаптировать участников ко всем сложным процессам международной торговли, найти партнеров по бизнесу, заключить экспортные контракты, и самое важное, показать российским предприятиям, что экспорт – это реальность. Одна из ценностей РЭЦ заключается именно в том, чтобы сделать то, что кажется бизнесу сложным в экспортной деятельности, простым и доступным. Было несколько блоков, связанных с поиском партнеров, электронной торговлей, поддержкой. У компаний была возможность пройти эти курсы, чтобы протестировать наши программы.

- Как они помогают российскому бизнесу?

- Всероссийская академия внешней торговли исследовала судьбу предприятий, выходящих на экспорт. Участвуют ли они в госпрограммах, пользуются ли господдержкой. Оказалось, что те предприятия, которые пользуются, становятся устойчивыми экспортерами уже на второй год своей работы. Вероятность того, что они продолжат этим заниматься, превышает 85%. Те, кто идут своим ходом, тратят около пяти лет. Очень важно предприятиям активно включаться в те программы, несмотря на бюрократические сложности и неудобства. Это существенно ускоряет развитие и повышает их конкурентоспособность.

РАЗВИТИЕ КРЕАТИВНЫХ ИНДУСТРИЙ

- Меняется ли как-то требования международного рынка к продукции?

- Сейчас трендом становится не только поставка товаров и услуг, но и поставка эмоций, которые подаются через креативные индустрии. Это IT, кино, мультипликация, инжиниринг, дизайн, VR. Зачастую мы недооцениваем и не видим того потока реальной экономики, который поступает. Я согласен с футуристами, которые говорят, что через два-три десятилетия мы будем говорить об экономике эмоций. Именно это отличает человека от машин, роботов, а значит определяет отношение к продукту.

- Может ли Россия соревноваться на рынке с другими странами в этой сфере?

- Теме «Креативных индустрий» мы посвятили отдельную сессию. У нас есть проекты, которые успешно реализуются за границей. Например, «Маша и Медведь» или «Смешарики». И в этом направлении у нас огромный потенциал. Не в далеком будущем, а уже сейчас. Мы ведем партнерство с нашими производителями аудио- и видеоконтента, активно взаимодействуем с IT-отраслью, сферой фэшн-дизайна и видим реальные прорывы.

О ПАРТНЕРАХ

- На форуме РЭЦ подписал множество соглашений с партнерами. Одно из самых крупных – с Китаем.

- Да, мы подписали соглашение между китайским дистрибьютором и российской компанией «Белевская пастила». Это среднего размера предприятие в Тульской области. Мы начали работать с ними по каналам торговли и тестирования механизмов в начале 2019 года. У нас был неплохой старт. Наши консультанты подсказали, как правильно упаковать, перекрасить упаковку. В итоге сумма контракта - 100 млн. долларов. Сейчас наша задача найти системных партнеров и выстроить комплексный механизм, доступный для производителей из регионов, готовых поставлять оригинальную продукцию.

- Какие перспективы у России в сотрудничестве с Китаем?

- Могу сказать, что китайская тема на этом форуме особая. Это связано с государственным визитом Си Цзиньпина в Россию. Мы уже обсудили системное взаимодействие по продовольственной продукции с крупнейшими операторами. Это касается не только зерновой группы, которая системно отрабатывается, но и поставки мясной продукции, которая была открыта в конце прошлого года. Перспективы здесь абсолютно понятны. Самое главное, что мы видим заинтересованность и потребность в российской продукции.

- В направлении каких стран также ведется работа?

- Мы начинаем активно сотрудничать с Африкой. Через две недели в Москве пройдет совместная экономическая конференция. Сегодня на нее уже аккредитовалось около 1200 африканских участников. К тому же, мы ожидаем около 500 российских компаний. Это будет предметный разговор и конкретные договоренности по железнодорожной инфраструктуре, агропромышленному комплексу и сельхозтехнике, по цифровой экономике, здравоохранению, образованию и других отраслей. Кроме того, в октябре у нас запланирован саммит, а также большой бизнес-форум. На нем мы ожидаем около 10 тысяч участников из России из Африки. Это грандиозное мероприятие, которое пройдет в нашей стране впервые. Все это позволит удвоить российско-африканские торговые связи в течение ближайших трех-четырех лет.