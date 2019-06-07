2019-06-07T18:22:44+03:00
Звезды

Рудова и Дайнеко появились в экстремальных мини

Звезды посетили премьеру нового сезона сериала «Рассказ служанки»
Игорь ПОЛЯКОВ
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Молодая мама Виктория Дайнеко появилась в экстремальном миниМолодая мама Виктория Дайнеко появилась в экстремальном мини
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В столичном кинотеатре «Москва» состоялась премьера третьего сезона одного из самых популярных и обсуждаемых сериалов – «Рассказ служанки», вышедшего в России эксклюзивно на онлайн-сервисе Videomore.

Оценить первые две серии долгожданного нового сезона пришли российские знаменитости: Наталья Рудова, Виктория Дайнеко, Екатерина Одинцова, Дарья Коновалова, Кристина Шаповалова, режиссер Сарик Андреасян, Наталья Бардо, Ксения Князева, дизайнер Юлия Калманович, Александра Ревенко и другие.

Виктория Дайнеко

Виктория Дайнеко

Молодая мама Виктория Дайнеко появилась в экстремальном мини.

Летнее платье в цветочек было настолько коротким, что певице пришлось то и дело поправлять подол наряда на красной дорожке.

Кстати, недавно подписчики отругали Вику в Инстаграме за мини-наряды.

— Видите ли, мои ноги не идеальны, разглядели у меня целлюлит и платье короткое. Как я вообще посмела показать всем, что живой человек, — шутила в комментариях Дайнеко.

— Что касается моего тела, у меня нет с ним проблем. Лучше иметь целлюлит на бедрах, чем в мозгах, — резюмировала артистка.

Актриса Наталья Рудова тоже показала ножки на премьере. Блондинка выбрала для выхода дачное легкое платье и массивную синюю сумку, разбавив образ замшевыми сапогами.

Получилось: сверху — лето, снизу — осень. Пора бы красавице достать босоножки из чулана.

Актриса Наталья Рудова тоже показала ножки на премьере

Актриса Наталья Рудова тоже показала ножки на премьере

О ЧЕМ СЕРИАЛ?

«Рассказ служанки» – мрачная антиутопия на злободневную тему, основанная на одноименном романе лауреата Букера Маргарет Этвуд и виртуозно адаптированная для телевидения Брюсом Миллером. Сериал получил множество наград, среди которых одиннадцать премий «Эмми» и три премии «Золотой глобус» в различных категориях, в том числе как лучший драматический сериал.

Рассказ служанки 3 сезон Русский трейлер (2019).Экранизация гениальной антиутопии Маргарет Этвуд рассказывает жестокую историю Америки будущего.

Третий сезон сериала расскажет о восстании против тоталитарного режима Галаада под предводительством Служанки Джун (Мосс), решившей отказаться от побега в Канаду в финале второго сезона. Чтобы положить конец чудовищной системе, она готова на все, даже вступить в неравный бой. Создатели обещают, что «неожиданные воссоединения и предательства, путешествие в зловещее сердце Галаада заставят всех персонажей занять позицию, руководствуясь лишь одной молитвой: «Благословен бой!»

ИСТОЧНИК KP.RU

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