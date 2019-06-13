Как Руслан Байсаров приближает открытие станции метро «Нижегородская»

АО «УСК Мост», входящее в одноименную группу компаний СК «Мост» известного бизнесмена Руслана Байсарова, объявило об успешном прохождении одного из самых сложных участков строящейся Некрасовской линии московского метрополитена. Всего за шесть дней специалисты ГК СК Мост проложили тоннель под железнодорожными путями перегона «Перово» - «Новопролетарская» Московской железной дороги (МЖД). Завершение работ на данном участке – событие знаковое и свидетельствует о том, что строительство новой ветки метро ведется в соответствии с намеченным графиком. Самая трудоемкая с точки зрения строительства станция Некрасовской линии - «Нижегородская» - может быть сдана в эксплуатацию к концу года.

Проект чрезвычайной важности

Строительство Некрасовской ветки, которая будет обозначена на схеме московского метрополитена цифрой «15» и розовым цветом, ведется с 2013 года. К сегодняшнему дню первая очередь линии («Некрасовская» - «Косино») практически достроена. Вторая очередь (участок «Окская» - «Стахановская» - «Нижегородская») находится в фазе активной реализации.

Городские власти оценивают проект как чрезвычайно важный с точки зрения развития транспортной инфраструктуры. Линия соединит центр города с районами Рязанский, Кузьминки, Выхино-Жулебино и Косино-Ухтомский и, как предполагается, значительно разгрузит Таганско-Краснопресненскую ветку. Как отмечал ранее мэр Москвы Сергей Собянин, Некрасовская линия будет «рекордной по охвату населения, которому она улучшит транспортную доступность».

В соответствии с утвержденным на заседании президиума Правительства Москвы в 2015 году проектом строительства второй очереди самой большой станцией ветки будет «Нижегородская». Фактически после открытия она станет одним из крупнейших транспортно-пересадочных узлов не только в российской столице, но и в Европе.

На «Нижегородской» сойдутся сразу несколько транспортных артерий: собственно Некрасовская линия, Большая кольцевая линия и Московское центральное кольцо. Со временем к станции подойдут один из Московских центральных диаметров и Юго-Восточная хорда.

В конце прошлого года заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин подчеркнул уникальность строящейся кросс-платформы. Он сообщил, что принять первых пассажиров она сможет в декабре 2019 года. Реализация этого плана напрямую зависит от скорости и качества выполнения работ группой компаний СК Мост Руслана Байсарова.

Стахановским темпом

Специалисты ГК СК Мост ведут проходку участка от станции «Стахановская» до «Нижегородской» с 2017 года. К началу апреля 2019 года рабочие прошли 65 погонных метров и вышли в зону влияния тоннеля на железнодорожные пути МЖД. На тот момент они столкнулись с весьма сложной задачей. Дело в том, что ширина проблемного участка достаточно большая - 97,31 погонных метров. А максимальная просадка железнодорожного полотна, которая могла быть допущена, согласно нормативам, не может превышать 10 мм.

Специалисты "СК Мост" Руслана Сулимовича Байсарова проложили тоннель под железнодорожными путями перегона «Перово» - «Новопролетарская». Фото: из архива

Поэтому, прежде чем начать прокладку тоннеля специалисты компании Руслана Байсарова провели необходимую инженерную подготовку будущего прохода, а также выполнили профилактические работы по тоннелепроходческому механизированному комплексу (ТМПК) Herrenknecht 10690 «Виктория», которым ведется строительство. Кроме того, АО «УСК Мост» и ОАО «РЖД» выработали совместный план мониторинга влияния строительства на железную дорогу, а также алгоритм действий сторон в случае возникновения внештатных ситуаций. В результате риск аварий и сверхнормативных просадок был сведен к минимуму. Конечное же воздействие строительных работ на железнодорожное полотно составило всего 8 мм просадки, что значительно меньше нормативных показателей.

Логично предположить, что теперь, когда самый сложный участок между «Стахановской» и «Нижегородской» пройден, работы пойдут ускоренным темпом. В целом специалисты компании Руслана Байсарова прошли в сторону «Нижегородской» уже 259,2 погонных метров и смонтировали 144 кольца высокоточной железобетонной обделки. Окончание работ намечено на июнь 2019 года.

Эксперты строительной отрасли обращают внимание на тот факт, что с технологической точки зрения строительство «Нижегородской» - проект во многом новаторский для метростроя. Станция возводится по технологии для стесненных площадок TopDown: конструкции устанавливаются в котлован сверху вниз. Особенностью «Нижегородской» является и то, что платформы станции будут двухпутными – то есть одновременно на нее смогут прибывать не два, а сразу четыре поезда. Соответственно, и тоннель строится двухпутный, для чего АО «УСК Мост» ведет широкий десятиметровый проходческий щит. А с Большой кольцевой линии ведутся сразу два щита диаметром шесть метров каждый.

Руслан Байсаров строит сложные инфраструктурные объекты

К решению задач повышенной сложности компаниям Байсарова не привыкать. Практически все проекты, в которых участвуют структуры бизнесмена, связаны с применением нестандартных инженерных решений и самых современных строительных технологий. И все они имеют исключительную важность для социально-экономического развития российских регионов.

Достаточно вспомнить, что структуры Руслана Байсарова возводили транспортные объекты к сочинской олимпиаде, а также строили мост на остров Русский к саммиту АТЭС. В настоящее время группа компаний СК Мост реализует один из ключевых проектов целевой программы по модернизации БАМа и Транссиба – строительство второго Байкальского тоннеля. Кроме того, группа компаний СК Мост участвует в российско-китайском проекте по строительству первого железнодорожного моста через реку Амур.

А еще одна структура Руслана Байсарова - АО «Тувинская энергетическая промышленная корпорация» занимается освоением Элегесткого угольного месторождения в Республике Тыва. Она не только ведет открытую горную разработку, но и возводит крупные объекты инфраструктуры: шахту, горно-обогатительную фабрику, угольный терминал в Хабаровском крае, а ее дочерняя АО «ТЭПК «Кызыл-Курагино» строит железнодорожную ветку «Элегест – Кызыл - Курагино», которую проложат через Саянский хребет.