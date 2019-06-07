2019-06-07T20:04:48+03:00
Экономика

Виктор Евтухов - об избыточных требованиях к бизнесу: «Как только ты описываешь процесс, можно прийти и закрыть любую точку»

Замглавы Минпромторга рассказал, как снизить административную нагрузку на предпринимателей
Евгений БЕЛЯКОВ
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Виктор Евтухов, статс-секретарь, замминистра промышленности и торговли РоссииВиктор Евтухов, статс-секретарь, замминистра промышленности и торговли РоссииФото: ТАСС
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Регуляторная гильотина наконец запущена. Сроки поджимают. К 1 февраля следующего года чиновники всех профильных ведомств должны провести ревизию девяти тысяч различных требований к бизнесу. И оставить только самые важные и не противоречащие друг другу. Как это лучше сделать? Об этом в открытой студии «КП» на форуме в Санкт-Петербурге рассказал Виктор Евтухов, статс-секретарь, замминистра промышленности и торговли России.

- У нас был круглый стол по малому бизнесу. Там было голосование: «Шесть основных причин, которые мешают развитию бизнеса». Все выбрали регуляторику. И это понятно. Она очень жесткая. У нас огромное количество избыточных норм, особенно в СанПинах, - пояснил Евтухов.

- А что именно нужно сделать?

- Надо убрать избыточные требования к процессу. Мы должны ставить перед общепитом и торговлей задачу – чтобы на объекте был нужны нам результат. А как предприниматель этого добивается, описывать не надо. Потому что, как только ты описываешь процесс, можно прийти и закрыть любую точку. Невозможно соблюдать сотни тысяч требований, особенно если они еще и противоречат друг другу.

- Премьер-министр в начале года приводил живописный пример про порядок приготовления омлета…

- Да, блестящий пример! Другой пример – пожарные говорят, что пожарные входы должны быть открыты, а в рамках антитеррористической безопасности они должны быть закрыты. Или крысы. Их не должно быть в общепите, поэтому нужно бачки ставить в 25 метрах от ресторана. Да, крыс быть не должно, но давайте дадим бизнесу право самому решать, как они достигнут результата. Кто-то кошек заведет, кто-то мышеловки поставит, кто-то людей наймет, которые будут этих крыс уничтожать. Нам нужен результат, а не контроль за процессом, - считает Евтухов.

Одна из главных тем международного экономического форума в Санкт-Петербурге – развитие малого и среднего бизнеса. Организатор – фонд «Росконгресс». «Комсомольская правда» является информационным партнером форума.

ИСТОЧНИК KP.RU

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