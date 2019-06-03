Фестиваль «Рыбная неделя» в Москве посетили более 2,1 млн человек

Гастрономический праздник, который завершил череду весенних столичных фестивалей, проходил с 24 мая по 2 июня. Рыбу и морепродукты привезли более 50 производителей из 11 регионов России. Они представили жителям и гостям Москвы свыше 100 видов рыбопродукции: охлажденную и замороженную рыбу, соленную, горячего и холодного копчения, а также пресервы и консервы. Всего гости мероприятия приобрели 44,8 тонн свежей и охлажденной рыбы, 36 тонн замороженной рыбы, 37,6 тонн рыбных копченостей, 1,3 тонны икры, около 52 тысяч банок консервов и пресервов, 3,2 тонны африканского сома и 5,75 тысячи устриц.

Очередь в рыбный павильон "Доброфлота" не помешала серьезному разговору о прогнозах по добыче иваси. Автор фото: Семен ГОРСКИЙ

Конечно, все производители постарались удивить москвичей речными и морскими деликатесами, однако самые большие очереди были в оба павильона с консервной продукцией группы компаний «Доброфлот».

- Я искренне удивлен такому ажиотажу. Ведь наша продукция представлена почти во всех торговых сетях Москвы и Подмосковья. Но, тем не менее, на рыбной ярмарке образовалась очереди. Возможно, дело в том, что мы там выставили более широкий ассортимент, нежели есть в магазинах. Помимо всеми любимых консервов из горбуши, иваси, сайры, были и новинки: морской деликатес – кукумария с овощами и консервы из скумбрии курильской, - рассказал генеральный директор ГЛ «Доброфлот» Александр Ефремов.

Александр Ефремов показывает продукцию главе Росрыболовства Илье Шестакову. Автор фото: Семен ГОРСКИЙ

Возможно, повышенным спросом продукция пользовалась и из-за специальных цен от производителя, которые были ниже рыночных на 15-20 рублей. Некоторые покупатели брали рыбные консервы целыми упаковками. За неделю «Доброфлот» продал около 50 тысяч банок. Также рыбный павильон дальневосточной компании посетил и глава Росрыболовства Илья Шестаков. Он внимательно изучил ассортимент консервов, посмотрел состав легендарной сардины иваси, обсудил с Александров Ефремовым прогнозы по добыче иваси на этот год.

Девушка в образе иваси на "Рыбной неделе". Автор фото: Семен ГОРСКИЙ

Напомним, что большой рыбный рынок работал на переходе от площади Революции к Манежной площади. Посетители «Рыбной недели» помимо вкусных консервов могли купить продукции производителей Приморского края, Хабаровска, Якутии, Мурманска, Астрахани, Черноморского побережья и других регионов России. Торговые ряды были заполнены корюшкой, кетой, чавычей, щукой, ставридой, барабулькой, радужной форелью, сомами, сазанами, белым амуром, хариусами и сигом. Кроме того, горожане и гости столицы могли попробовать блюда из креветок и гребешков, фиш-энд-чипс из трески, рыбный суп, устрицы, жаренную сахалинскую корюшку и крымскую барабульку, гамбургеры с мясом краба или с рыбой. На предыдущем фестивале рыбы в прошлом году жители Москвы купили более трёхсот тонн морепродуктов, принимали участие 30 рынков, 348 ресторанов, более полутора тысяч магазинов. Фестиваль ярмарок "Рыбная неделя" - это совместный проект Департамента торговли и услуг города Москвы и Росрыболовства.