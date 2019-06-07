Губернатор Олег Кожемяка рассказал о проектировании и строительстве десятков новых мостов в Приморском крае

В открытой студии программы «Россия в движении» радио «Комсомольская правда» на ПМЭФ-2019 губернатор Приморского края Олег Кожемяка заявил о начале проектирования 19 новых мостов в регионе. В рамках проекта «Безопасные и качественные дороги» в следующем году кроме строительства этих мостов, будут готовится сметы на еще несколько.

Об этом Кожемяка рассказал ведущим программы - президенту экспертного центра «Движение без опасности» Наталье Агре и журналисту Антону Челышеву. В работе студии также принял участие заместитель начальника ГУОБДД МВД России, полковник полиции Олег Понарьин.

В проект «Безопасные и качественные дороги» в Приморском крае войдут часть участков по Владивостоку, по всему краю, в том числе трасса на Находку - наиболее напряженные участки.

Учитывая что Приморье периодически подвергается наводнениям, здесь есть большая проблема с мостами. Строились они в 70-е годы, когда нагрузка на ось автомобилей была незначительна. Сейчас у в крае реализуются крупные инвестиционные проекты, идет строительство портов, поэтому работают большегрузные автомобили, мосты приходят в негодность. Однако, Приморье оказалось к этому не готово, нет подготовленной документации на их строительство.

- Мы только в этом году проектируем 19 мостов, проекты будут закончены в этом году и с 2020 года мы начнем строительство. И каждый год мы будем проектировать примерно такое же количество мостов.

В неприглядном состоянии у нас дорога от Владивостока к Находке, это наиболее напряженная трасса, особенно в летний период. В силу того, что минрегионразвития выделило нам дополнительные средства и на эту трассу, и на дороги Владивостока из-за конкурсных процедур мы работы начнем позже, в июле. Несмотря на загруженность дорог в этот период, мы намерены вести ремонт и привести около 100-120 км трасс в нормативное состояние. А также выработать проектно-сметную документацию на будущий год, чтобы приступить к строительству мостов и тех участков дорог, которые остались не охваченными, — рассказал губернатор Приморского края Олег Кожемяка.

Губернатор заметил, что среди новых мостов планируется возведение второго мостового перехода на остров Русский.

- Президент поддержал нас в вопросе строительства второго моста на остров Русский через остров Елена. Мы связываем с этим строительством большие надежды, потому что транспортный коллапс, который возникает в часы пик в центре Владивостока, будет значительно уменьшен. Обоснование стоимости проекта будет готово к лету следующего года, — уточнил Олег Кожемяка.