Альбина Джанабаева с умопомрачительным декольте до талии показала сексуальную родинку

Альбина Джанабаева по праву считается одной из самых красивых певиц отечественного шоу-бизнеса. Каждый выход звезды на красную дорожку производит эффект разорвавшейся бомбы. Вот и в этот раз 40-летняя знаменитость пришла на премию МУЗ-ТВ в провокационном наряде.

Для красной дорожки Альбина Джанабаева выбрала белое платье в пол с умопомрачительным декольте до талии. Пикантности образу добавляла интимная деталь.

Вырез у платья был настолько смел, что взору открывалась значительная часть правой груди звездной красавицы, а вместе с ней и сексуальная родинка. Именно она больше всего привлекла внимание поклонников 40-летней звезды.

Альбина Джанабаева и Валерий МеладзеФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Подписчики принялись обсуждать яркий и пленительный образ звезды, который подчеркнул все ее достоинства. Альбина выглядит очень свежей, красивой и счастливой.

"Ох, уж эта родинка на груди", "У меня тоже такая родинка", "Альбиночка, Вы королева", "Очень красивые. Альбина, у вас восхитительное платье", "Ах, эта родинка, меня с ума свела", - льют елей поклонники. Кстати, по примете, родинка на груди у женщин означает, что ее обладательница - мать. И эта роль обеспечивает ей уважение в обществе. Дети такой женщины будут успешны, и это даст ей энергию и силу.