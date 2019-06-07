Фонд ЖКХ помогает решать проблему аварийного жилья и модернизации коммунальной инфраструктуры

7 июня на Петербургском международном экономическом форуме руководство Фонда содействия реформированию ЖКХ утвердило целый пакет важных документов: соглашение с Саратовской областью о финансировании программы переселения людей из аварийного жилья в 2019-2025 годах, а также договоры с Курской и Ленинградской областями на реконструкцию систем коммунальной инфраструктуры в отдельных населенных пунктах.

«ВАЖНЕЙШАЯ СОЦИАЛЬНАЯ ЗАДАЧА»

Так, гендиректор Фонда содействия реформированию ЖКХ Константин Цицин подписал соглашение с губернатором Саратовской области Валерием Радаевым. В соответствии с этим соглашением региональная программа переселения людей из аварийного жилья, признанного таковым до 1 января 2017 года, будет выполнена регионом досрочно, в 2021 году. Для этого необходимо расселить свыше 4,5 тыс. жилых помещений, где сейчас проживают более 9,7 тыс. человек. На выполнение программы предусмотрено направить свыше 4,5 млрд. рублей.

После этого в Саратовской области смогут приступить к расселению аварийного жилищного фонда, который был включен в соответствующий перечень в 2017 году и последующих годах.

После подписания соглашения Константин Цицин вручил Валерию Радаеву авансовое платежное поручение на сумму более 127 млн. рублей. Всего на реализацию первого этапа вышеуказанной программы Фонд ЖКХ предоставит Саратовской области более 425 млн. рублей, которые будут направлены на переселение первой тысячи граждан.

— Всего в рамках реализации федерального проекта «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда» в период 2019-2024 годов планируется переселить более 530 тыс. граждан из 9,5 млн.кв.м. аварийного жилья, - пояснил Константин Цицин. - Перед нами стоит важнейшая социальная задача. Хочу подчеркнуть, что необходимо выполнять программные мероприятия опережающими темпами. Это связано в том числе с тем, что в 2018 году программные мероприятия выполнялись не во всех субъектах РФ. Именно поэтому соглашение, которое сегодня подписывается между Фондом ЖКХ и Саратовской областью, настолько значимо. Аналогичное соглашение уже подписано с Астраханской областью.

ИНФРАСТРУКТУРУ МОДЕРНИЗИРУЮТ

Кроме того, во второй день работы Петербургского международного экономического форума состоялось подписание договора между Фондом содействия реформированию ЖКХ и Курской областью о предоставлении финансовой поддержки на модернизацию коммунальной инфраструктуры. Регионом разработан проект реконструкции тепловых сетей в поселке имени Карла Либкнехта, в котором проживают более 7,5 тыс. человек. В рамках его выполнения планируется реконструировать 16 км тепловых сетей. Общая стоимость проекта составляет 103,7 млн. рублей. Из них средства Фонда ЖКХ составят 62 млн. рублей.

После подписания договора на софинансирование Фондом ЖКХ проекта модернизации в сфере теплоснабжения «Реконструкция тепловых сетей, расположенных на территории поселка имени Карла Либкнехта Курчатовского района Курской области» Константин Цицин вручил врио губернатора Курской области Роману Старовойту копию платежного поручения, подтверждающую, что первый транш в размере 16,2 млн. рублей уже направлен в регион.

Кроме того, Константин Цицин и губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко подписали договор на софинансирование госкорпорацией реконструкции очистных сооружений города Подпорожье.

Проектом предусмотрена реконструкция очистных сооружений мощностью 5 тыс. кубометров в сутки. В результате модернизации очистных сооружений в 2021 году в муниципальном образовании будет полностью прекращен сброс неочищенных стоков в реку Свирь. Морально устаревшие технологии очистки сточных вод будут заменены на современные и эффективные. Внедрение инновационного оборудования позволит сократить затраты электроэнергии на очистку воды.

Общая стоимость проекта составляет 357,5 млн. рублей. Фонд ЖКХ направит более 214,5 млн. рублей, а Ленинградская область и ГУП «Леноблводоканал» обязуются инвестировать еще более 143 млн. рублей.

Также Константин Цицин вручил Александру Дрозденко авансовое платежное поручение на сумму 64,36 млн. рублей.