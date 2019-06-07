Новая Шарапова и Курникова в одном лице

Женский теннис переживает сложное время. Прежние звёзды постепенно сходят с небосклона, а молодёжь либо играет неприметно, либо очень нестабильно. В конце мая в Париже стартовал «Ролан Гаррос» - второй турнир «Большого шлема» в сезоне.

Но на большинстве женских матчей зрителей было очень мало. Даже игры фаворитов не привлекали болельщиков. Развеять тоску смогла молодая и задорная Аманда Анисимова, разгромившая в четвертьфинале экс-первую ракетку мира, прошлогоднюю победительницу «Ролан Гаррос» Симону Халеп. В пятницу Анисимова остановилась в шаге от финала, уступив представительнице Австралии Эшли Барти, но приз зрительских симпатий точно достанется Аманде.

Русская американка

Аманда Анисимова никогда не была в России, но она дома говорит по-русски и очень хочет побывать на своей исторической родине. Отец и мать Аманды эмигрировали в США в 1998-м году - в неспокойное время дефолта. В России Константин Анисимов был успешным финансистом, его жена Ольга работала в банке. Да и старшая сестра Аманды Мария строит карьеру в банке Нью-Йорка. Так что в Америке родители с детских лет обеспечили девочку лучшими тренерами. Приложил руку к ее успехам и известный наставник Ник Савиано, воспитавший канадскую теннисистку Эжени Бушар.

17-летняя дочь российских эмигрантов Аманда Анисимова удивила теннисный мира, дойдя до полуфинала на «Ролан Гаррос»Фото: REUTERS

Аманде прочили звездную карьеру ещё в 2008 году, в возрасте семи лет. Уже тогда улыбчивая белокурая девчонка уничтожала на корте десятилетних детей, после чего ее прозвали «будущая Шарапова». И те, кто ставил на Анисимову, не ошиблись. Шарапова уже на сходе. Но свято место пусто не бывает - на Анисимову уже сейчас обрушились рекламодатели с долгосрочными контрактами. Приблизительно так было и с Шараповой, победившей на Уимблдоне в 17 лет. А еще раньше так же быстро в теннисную элиту ворвалась Анна Курникова. Но как же они похожи внешне!

Безумный ухажер

Не обойтись в теннисном мире и без сплетен о личной жизни. Девочке всего 17, но американская пресса вовсю судачит о её романе с австралийским теннисистом Ником Кирьосом. Ник - главный теннисный бунтарь. Посылает судей, хамит топ-игрокам, прилюдно критикует Джоковича и Надаля, угрожает зрителям и ненавидит теннис. Но когда речь заходит о юной теннисистке с российскими корнями он меняет тон.

«У Аманды очень хорошие удары», - отмечал Ник после совместной тренировки в марте.

Вполне вероятно, что ему приглянулись не только удары 17-летней девушки. Теннисистов несколько раз замечали вместе, но Аманда и Ник пока официально только друзья.

Tак же быстро в теннисную элиту ворвалась Анна КурниковаФото: EAST NEWS

Дети эмигрантов наступают

Аманда Анисимова - далеко не единственная дочь эмигрантов, пошумевшая на «Ролан Гаррос». Фурор произвела и София Кенин, отправившая отдыхать уже в третьем круге саму Серену Уильямс. Родители Софии - Алекс и Светлана отпраздновали рождение дочки ещё в Москве, но далее практически сразу же переехали в США, где дали возможность Соне тренироваться во Флориде.

Российский след в мировом теннисе можно проследить и в мужском теннисе. У мужчин в топ-5 рейтинга уже давно находится представитель Германии Александр Зверев, отец которого был неоднократным чемпионом СССР по теннису. Загорается звезда канадца Дениса Шаповалова. Русские корни есть и у еще одного игрока первой десятки - грека Стефаноса Циципаса.

Мария Шарапова одержала свою первую крупную победу в 17 летФото: EAST NEWS

КСТАТИ

Аманда Анисимова ещё в своём первом детском интервью говорила, что главный теннисный мотиватор в её жизни - Мария Шарапова. Когда Аманда повзрослела, то рассказывала о своей мечте - сыграть против кумира. Но встреча может не состояться. В новом рейтинге WTA Анисимова взлетит на тринадцатое место, а Шарапова, которая уже подумывает о завершении карьеры, на 96-м…

Как там наши на «Ролан Гаррос»?

У девушек никто не дошёл даже до 1/8 финала. Третий круг - предел мечтаний. У мужчин наконец-то прорвало Карена Хачанова. 23-летний москвич впервые в карьере вышел в четвертьфинал на турнире «Большого шлема» и уступил только прошлогоднему финалисту Доминику Тиму.