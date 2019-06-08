Россия - Сан-Марино 8 июня 2019: прямая онлайн-трансляция матча отборочного турнира чемпионата Европы по футболу 2020

Свой третий поединок в рамках отборочного турнира чемпионата Европы 2020 года сыграет команда России. Наши поедут в Саранск, дабы сразиться с командой Сан-Марино. Довольно скромная команда по меркам мирового футбола должна стать легкой добычей для команды Станислава Черчесова в столице Мордовии. "КП" рассказывает о главных моментах предстоящей встречи Россия - Сан-Марино 8 июня 2019.

Статистика личных встреч Россия - Сан-Марино 8 июня 2019

Команды играли дважды между собой. Осенью 1994 года наши в "Лужниках" обыграли Сан-Марино 4:0. А летом 1995 года уже в гостях в Серравалле наши победили соперников со сетом 7:0. Оба этих матча наши провели в рамках отборочного турнира чемпионата Европы 1996 года.

Прогнозы на матч Россия - Сан-Марино 8 июня 2019

Россия - главный фаворит матча против Сан-Марино.

Прогноз на матч Россия - Сан-Марино 8 июня 2019

Сборная России одержит победу с разницей в 2 или 3 гола, либо же - более.

Трансляция матча Россия - Сан-Марино 8 июня 2019

Трансляция матча Россия - Сан-Марино 8 июня 2019 года состоится в прямом эфире на Первом канале с 19:00 по московскому времени.