2019-06-07T22:08:53+03:00
Экономика

Владимир Путин пожелал национальной сборной WorldSkills Russia успеха на чемпионате мира в Казани

В ходе своего выступления на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ-2019) Президент России напомнил о событии мирового масштаба, которое пройдет летом 2019 года в Республике Татарстан – 45-м чемпионате мира WorldSkills Kazan 2019
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Фото: ТАССФото: ТАСС
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«В августе, как вы знаете, в Казани мы принимаем чемпионат мира по профессиональному мастерству WorldSkills, в рамках которого впервые по инициативе России пройдут соревнования по компетенциям будущего, в том числе по таким направлениям, как машинное обучение и большие данные, технологии композитов, квантовые технологии. Я желаю нашей команде и всем командам успехов, – отметил Владимир Путин. – Для новых отраслей потребуются специалисты с новыми знаниями – для этого активно модернизируем программы и содержание образования», – рассказал глава государства.

Соревнования по навыкам будущего, отмеченные президентом России, являются частью Future Skills - приоритетного направления развития новых компетенций WorldSkills Russia. Оно направлено на опережающую подготовку кадров для высокотехнологичного производства и трансформирующейся экономики. На чемпионате мира в Казани будут представлены 25 компетенций Future Skills, расположенных в формате интерактивной площадки в отдельном павильоне площадью 10 тыс. кв. м. Состязания по этим направлениям не войдут в основной медальный зачет, однако российскую инициативу уже поддержал ряд государств, и участие в соревнованиях примут 150 конкурсантов из таких стран, как Белоруссия, Казахстан, Германия, Франция, ЮАР, наиболее представительная делегация приедет из Китая. Чемпионат мира по профессиональному мастерству WorldSkills Kazan 2019 пройдет на территории нашей страны впервые. В нем примут участие порядка 1 500 конкурсантов из 69 стран мира, которые будут соревноваться в 56 компетенциях. Чемпионат станет самым масштабным международным мероприятием в России в 2019 году.

Россию представят 63 конкурсанта, признанных лучшими на национальных чемпионатах и отборочных этапах. Они выступят по всем 56 основным компетенциям мирового первенства. Помимо участников основной ветки соревнований от 16 до 22 лет, сборная России включает юниоров, которые выступят по 13 компетенциям направления WorldSkills Russia Juniors в составе 17 человек.

Союз «Молодые профессионалы (Ворлдскиллс Россия)» занимается повышением уровня подготовки кадров и профессионального образования, используя лучшие мировые практики, а также входит в платформу «Россия – страна возможностей». Ее роль также была отмечена Владимиром Путиным. Президент подчеркнул, что подобный кадровый проект направлен на личностный и профессиональный рост и по своему масштабу не имеет аналогов.

«Только в 2018–2019 годах он охватил свыше 1,6 млн человек, – сказал Владимир Путин. – Обязательно будем развивать эту систему, делать ее более эффективной и прозрачной, потому что чем больше смелых, талантливых людей будет приходить в бизнес и науку, госуправление и социальную сферу, тем успешнее мы сможем решать задачи развития, тем выше будет и глобальная конкурентоспособность нашей страны», – заключил президент России.

Фото: ТАСС

Фото: ТАСС

Союз «Молодые профессионалы (Ворлдскиллс Россия)» является официальным представителем международного движения WorldSkills в России и охватывает все регионы страны. WorldSkills Russia внедряет международные стандарты в итоговую аттестацию выпускников колледжей и техникумов в формате демонстрационного экзамена, развивает экспертное сообщество и тиражирует лучшие мировые и отечественные практики в систему профессионального образования через повышение квалификации мастеров производственного обучения, преподавателей и руководителей. Учредителями Союза выступают Министерство просвещения Российской Федерации, Министерство труда и социальной защиты Российской Федерации, Агентство стратегических инициатив (АСИ). Союз «Молодые профессионалы (Ворлдскиллс Россия)» входит в платформу «Россия – страна возможностей», созданную указом Президента России. Основная задача платформы – создание системы прозрачных социальных лифтов, самореализация талантливой молодёжи и профессионалов в различных сферах деятельности, поддержка благотворительности и консолидация лучших общественных инициатив.

Подробнее на сайте: www.worldskills.ru

ИСТОЧНИК KP.RU

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