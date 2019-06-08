2019-06-07T22:52:16+03:00
Анекдоты

Запретили устанавливать табло с курсами валют, потому что они оскорбляют чувства верующих в российскую экономику

Поделиться:
Изменить размер текста:

Я не смог прийти к нему на похороны, но послал ободряющую открытку в поддержку...

* * *

Немой аквалангист Максим прочел по губам акулы, что ему кранты.

* * *

Вчера слушал кукушку. Если ей верить, я доживу до 53, немножко умру, потом опять стану жить до 97.

* * *

На шестом месяце одиночного кругосветного плавания Федор Конюхов обиделся на весло и два дня с ним не разговаривал.

* * *

Гаишник понял, что остановил кого-то очень важного, когда ему позвонили на радар.

* * *

Научно-познавательный телеканал «Че?».

* * *

В Дагестане сын всегда уважает отца и деда, потому что даже дагестанцу не нужны проблемы с дагестанцами.

* * *

Если по каким-то причинам мой сосед не может с утра сверлить, он звонит своему корешу, и тот приходит под окно косить траву.

* * *

Вставил карточку в банкомат, набрал код, запросил баланс, вышла бумажка со словом «ДЕРЖИТЕСЬ».

* * *

- Я очень смелая женщина!

- Как это?

- Люблю мужиков доводить до бешенства, а бегать не умею!

* * *

Интересное наблюдение: в кино у 9 из 10 пиратов одного глаза нет со стороны плеча, на котором сидит попугай...

* * *

Оглавление женского журнала:

- стр. 14: прими себя такой, какая ты есть;

- стр. 15: сбрось 20 кг за неделю;

- стр. 16: рецепт приготовления торта.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Петербурженкам подсказали, что делать с неверными мужьями
В каком непредсказуемом мире мы живем, можно понять, прочитав некоторые заголовки новостей. Чем и занимается ведущий Радио «Комсомольская правда» (97,2 fm) Михаил Антонов, озвучивая их в эфире в рубрике «Мир сошел с ума»
У алтайской психиатрической клиники сорвало крышу
В каком непредсказуемом мире мы живем, можно понять, прочитав некоторые заголовки новостей. Чем и занимается ведущий Радио «Комсомольская правда» (97,2 fm) Михаил Антонов, озвучивая их в эфире в рубрике «Мир сошел с ума»
Новости 24
Геленджик и Южно-Сахалинск станут более комфортными
Google будет содействовать развитию туризма в России
Миллер назвал главный вопрос в переговорах "Газпрома" с Украиной
СК задержал восьмого фигуранта по делу об убийстве бывшего спецназовца ГРУ
Орешкин: На встрече Путина с иностранным бизнесом политические вопросы не обсуждались
Рогозин предложил Китаю сотрудничать в создании лунной базы
Опубликовано видео с Ассанжем в британской тюрьме
Захарова: страны Европы продолжают считать убытки от санкций против РФ
Путин о Зеленском: "Судя по всему, он хороший актер"
Охранники Путина спасли Си Цзиньпина, который чуть не упал со сцены
Не менее 14 львов сбежали из национального парка в ЮАР
Пропавший под Киевом самолет приземлился на озеро
Путин утвердил стратегию развития здравоохранения России до 2025 года
Путин ответил на вопрос о возможности объединения России и Белоруссии
Путин встретился с генсеком ООН на ПМЭФ-2019
Путин передал наилучшие пожелания попавшей в больницу Симоньян
"Нафтогаз" готов вести переговоры с Россией в трехстороннем формате
Украина арестовала пять самолетов "Руслан" российской авиакомпании
США перенесли введение дополнительных пошлин на товары из Китая на две недели
Минспорт России и Государственные спортивные лотереи подписали Соглашение о сотрудничестве
Полиция не рассматривает взрыв в жилом доме в Швеции как теракт
В машине убитой любовницы главы Раменского района нашли ДНК двух неизвестных
Генпрокуратура Украины возбудила дело из-за призыва снять блокаду Донбасса
Google предупредила США о рисках наложения санкций на Huawei