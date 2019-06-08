Запретили устанавливать табло с курсами валют, потому что они оскорбляют чувства верующих в российскую экономику

Я не смог прийти к нему на похороны, но послал ободряющую открытку в поддержку...

* * *

Немой аквалангист Максим прочел по губам акулы, что ему кранты.

* * *

Вчера слушал кукушку. Если ей верить, я доживу до 53, немножко умру, потом опять стану жить до 97.

* * *

На шестом месяце одиночного кругосветного плавания Федор Конюхов обиделся на весло и два дня с ним не разговаривал.

* * *

Гаишник понял, что остановил кого-то очень важного, когда ему позвонили на радар.

* * *

Научно-познавательный телеканал «Че?».

* * *

В Дагестане сын всегда уважает отца и деда, потому что даже дагестанцу не нужны проблемы с дагестанцами.

* * *

Если по каким-то причинам мой сосед не может с утра сверлить, он звонит своему корешу, и тот приходит под окно косить траву.

* * *

Вставил карточку в банкомат, набрал код, запросил баланс, вышла бумажка со словом «ДЕРЖИТЕСЬ».

* * *

- Я очень смелая женщина!

- Как это?

- Люблю мужиков доводить до бешенства, а бегать не умею!

* * *

Интересное наблюдение: в кино у 9 из 10 пиратов одного глаза нет со стороны плеча, на котором сидит попугай...

* * *

Оглавление женского журнала:

- стр. 14: прими себя такой, какая ты есть;

- стр. 15: сбрось 20 кг за неделю;

- стр. 16: рецепт приготовления торта.