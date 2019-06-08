Запретили устанавливать табло с курсами валют, потому что они оскорбляют чувства верующих в российскую экономику
Я не смог прийти к нему на похороны, но послал ободряющую открытку в поддержку...
* * *
Немой аквалангист Максим прочел по губам акулы, что ему кранты.
* * *
Вчера слушал кукушку. Если ей верить, я доживу до 53, немножко умру, потом опять стану жить до 97.
* * *
На шестом месяце одиночного кругосветного плавания Федор Конюхов обиделся на весло и два дня с ним не разговаривал.
* * *
Гаишник понял, что остановил кого-то очень важного, когда ему позвонили на радар.
* * *
Научно-познавательный телеканал «Че?».
* * *
В Дагестане сын всегда уважает отца и деда, потому что даже дагестанцу не нужны проблемы с дагестанцами.
* * *
Если по каким-то причинам мой сосед не может с утра сверлить, он звонит своему корешу, и тот приходит под окно косить траву.
* * *
Вставил карточку в банкомат, набрал код, запросил баланс, вышла бумажка со словом «ДЕРЖИТЕСЬ».
* * *
- Я очень смелая женщина!
- Как это?
- Люблю мужиков доводить до бешенства, а бегать не умею!
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Интересное наблюдение: в кино у 9 из 10 пиратов одного глаза нет со стороны плеча, на котором сидит попугай...
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Оглавление женского журнала:
- стр. 14: прими себя такой, какая ты есть;
- стр. 15: сбрось 20 кг за неделю;
- стр. 16: рецепт приготовления торта.
ИСТОЧНИК KP.RU