Гадалки против кипящего Смола или полсуток смеха

Как правило, суббота и воскресенье - приманка для зрителя. Телеканалы оставляют на десерт в конце недели самое сладкое. «КП» предлагает ознакомиться с ассортиментом и сделать заказ.

Долгожданная премьера на Первом - тот самый разоблачитель красноярских чиновников Александр Смол, что публично высмеял местных депутатов за попытку повысить себе зарплату, выходит в эфире с шоу «Видели видео?» (Первый, воскресенье, 11.10). Вдали от Сибири кипящий, естественно, как смола, энергией Смол будет выдавать на суд зрителя прикольные видеоролики. А еще звать в студию их авторов и героев. Так, в первой программе к ведущему придет бронзовый ветеран «Евровидения» Сергей Лазарев - артист посмотрит и честно оценит пародию на свой клип «Сдавайся». В рубрике «Внезапная слава» появятся бизнесмен - проводник РЖД и промоутер, торгующий зимой снегом. Ну а самое забавное - это обилие зверушек в шоу. В студии «Видели видео?» побывают хорек Сеня, летучая собака Хорус, попугай Джонни, а еще танцующие лемур Рокки и хамелеон Паскаль.

Ценители музыки и русской песни наверняка не смогут пройти мимо массы фильмов, посвященных Людмиле Зыкиной - королеве народной музыки 10 июня исполнилось бы 90 лет. И в этот день у зрителей есть возможность увидеть в эфире концерт Зыкиной тридцатилетней давности. Запись 1989 года прошла в концертном зале «Россия», легендарная певица исполнила свои завораживающие шлягеры («Культура», воскресенье, 19.30).

Впрочем, будет чем поживиться и любителям нечисти. Шарлатаны и жулики, то есть «экстрасенсы» и «маги», организуют финальный, слава богу, шабаш. Оказывается, у людей, называющих себя экстрасенсами, есть мистический питомник, где они выращивают таких же талантливых «эзотериков». Проект «Школа экстрасенсов» (ТНТ, воскресенье, 20.30) на финишной прямой определит, кто станет самым главным специалистом по будущему и прочим манипуляциям с сознанием: Ирина Игнатенко из команды Свами Даши или Вилме Генрих из команды Константина Гецати.

Напрячь извилины можно будет прямо накануне рабочей недели, почти в полночь, когда магистры интеллекта и зубры энциклопедических знаний сядут в кружок, чтобы следить за волчком. Никакой мистики или психиатрии! Клуб знатоков «Что? Где? Когда?» (Первый, воскресенье, 22.30) продолжает летнюю серию игр. И без исключенного исключительного Александра Друзя есть жизнь, оказывается. В этот раз в бой за престиж, очки клуба и денежку в конвертах вступит международная команда очаровательной Елены Потаниной: Михаил Карпук (Минск), Андрей Коробейник (Пярну), Роман Оркодашвили (Баку), Ия Метревели (Тбилиси), Айк Казазян (Ереван).

Если думать над ребусами и решать каверзы желания нет, добро пожаловать на ТНТ - самый смешной канал. Сушить зубы, сидя на синей кнопке, можно все выходные, ведь двухдневный марафон флагманского проекта канала «Комеди Клаб» (ТНТ, суббота и воскресенье, с 14.30) растянется на 12 с половиной часов!