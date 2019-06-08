На ПМЭФ состоялся торжественный финиш участников автопробега «Ралли мира»

В день открытия Петербургского международного экономического форума участники команд из Эстонии, Франции, Чехии, Монако и Украины совершили свой торжественный финиш на электромобилях на площади КВЦ Экспофорум, преодолев при этом более 4500 км пути.

«В этом году в рамках проекта «Ралли мира» мы решили обратить внимание общественности и морового сообщества на экологическую проблему и провести «Electric Marathon» в качестве первого этапа автопробега» - сказал Кюри Усманов, президент Фонда «Будущее Родины».

Вечером состоялось официальное награждение победителей первого этапа Международного автопробега «Ралли Мира», напомним, что в этом году ИЦ «Сколково» впервые стал партнером марафонской гонки.

Первое место и кубок Андрея Платоновича Нагеля получила команда известной на весь мир электрической Победы ГАЗ М-20 1958 года выпуска. Второе место заняла команда Международного университета Монако. На третьей строчке - команда «Success» из Чехии. Аркадий Дворкович, председатель Фонда «Сколково», наградил и поблагодарил победителей.

«Мы поздравляем всех участников в преодолении такого непростого маршрута. Надеемся, что в следующем году к международному автопробегу присоединится команда из России», - сказал Аркадий Дворкович.

«Мы благодарим «Сколково» за хороший прием и возможность наградить победителей. Мы часто шахматистами называем электромобилистов на дорогах Европы, и поэтому для нас очень символично, что президент Международной шахматной федерации и председатель Фонда «Сколково» награждает участников и победителей нашего ралли» - сказал идейный вдохновитель «Electric Marathon» Юри Тамм.

Организатором «Ралли мира – 2019» выступает президент благотворительного фонда «Будущее Родины» Кюри Усманов.

Партнеры проекта: Фонд «Росконгресс», Фонд «Сколково», Фонд князя Монако Альбера II, Почетный консул Монако в Эстонии Юри Тамм.