Здесь был бурьян, а будут липы и велодорожки

С 2016 года в России действует программа комплексного развития территорий российских городов. Основные направления этой работы были определены еще летом 2016 года на заседании Совета по стратегическому развитию и приоритетным проектам при Президенте Российской Федерации. Как заявил вице-премьер Виталий Мутко, выступая на сессии «Инвестиции в развитие городской среды» в рамках Петербургского международного экономического форума, на формирование комфортной среды в городах правительство выделит более 300 млрд руб. Отдельно поддержку - 30 миллиардов рублей — получат малые города и исторические поселения. Детали и обсуждались на сессии.

«Жилье и городская среда» - это национальный проект, в котором впервые объединились цели жителей, государства и частного бизнеса для улучшения качества жизни в регионах России. Значение этого фактора для развития экономики не вызывает сомнений – привлекательный для людей город не только создает новый уровень жизни горожан, но и является инструментов привлечения бизнеса, инвестиций, туристов.

- Наша страна очень большая – у нас сейчас 1117 городов, в которых проживает 75% населения. Города формируют более 50% валового внутреннего продукта. Естественно, мы обращаем внимание на то, что сегодня, будь то новый или старый жилищный фонд, люди хотят жить в комфортных условиях, людям нужна комфортная городская среда, - заметил в своем выступлении Виталий Мутко. - Среда нужна и бизнесу, мы видим – побеждают те города, у которых есть комфортная городская среда, и, конечно, мы об этом задумались очень серьезно.

- Если говорить о функциях жилья, то в мире есть тенденции, согласно которым жилье все больше лишается привычных функций квартиры, переводя их в пространство города. Появляются новые формы жилья, например, коливинги, позволяющие формировать общественные пространства для резидентов внутри дома. Например, молодежь предпочитает больше времени проводить в комфортной городской среде и меньше дома, - дополнил вице-премьера генеральный директор ДОМ.РФ Александр Плутник. - Мы очень держимся за старые нормативы, очень осторожно от них отступаем. А если посмотреть, только в 2017 году, 22% российской молодежи в возрасте от 20 до 34 лет, это практически 1,5 миллиона человек, сменили место жительства, переехав в города. Причем в те города, которые могут обеспечить определенный комфорт, пространство для жизни.

Что уже сделано и что предполагается сделать? «КП» подготовила путеводитель по основным проектам.

1. Индекс качества городской среды

Развитие городской среды нужно оценивать объективно, то есть количественно. Для этого Минстрой России, ДОМ.РФ и КБ Стрелка разработали интегральный показатель – индекс качества городской среды. В первую очередь индекс позволяет провести синхронизацию всех национальных проектов и оценить, насколько эффективно ведется реализация предусмотренных в них мероприятий. Фактически это единственный инструмент, с помощью которого можно сформировать понимание совокупного эффекта национальных проектов на качества городской среды по всей стране. Также индекс выступает инструментом диагностики основных проблем всех 1117 городов России. Поскольку методика индекса подразумевает оценку 6 типов городских пространств по 6 критериям, будет возможно понять, в каком направлении действовать местным властям для повышения качества среды в каждом конкретном городе. С помощью индекса можно будет видеть динамику изменений показателей по городам и, тем самым, оценивать эффективность применяемых в них управленческих механизмов, а также инвестиций в городские проекты, как государственных, так и частных, что создаст стимул для городских органов власти к последовательному улучшению характеристик городской среды. Согласно национальному проекту «Жилье и городская среда», к 2024 году индекс качества жизни в российских городах должен вырасти на 30%, а количество городов с неблагоприятной средой – сократиться в два раза.

2. Стандарт комплексного развития территорий

Стандарт комплексного развитий территорий – это новый важный инструмент преобразования российских городов. Методический документ разработан совместными усилиями Минстроя России, ДОМ.РФ и КБ Стрелка при участии российских и международных экспертов и включает совокупный мировой положительный опыт по созданию комфортной среды в населенных пунктах. По сути он представляет собой гибкий и комплексный конструктор, помогающий градостроителям создать комфортную среду, а именно – содержит рекомендации по разработке и реализации проектов жилищного строительства при реконструкции или освоении застроенных территорий, а также при комплексной застройке новых территорий и благоустройстве открытых общественных пространств. Его цель не просто обеспечить людей современным жильем, но системно формировать городскую среду для обеспечения комфортных условий повседневной жизни и вне дома – в парках и на площадях, на улицах и т.п. Документ сделан простым и понятным для всех: его смогут использовать как жители, так и профессиональные проектировщики, девелоперы и представители органов государственной и муниципальной власти.

3. Мастер-планы

Еще один инновационный инструмент городских преобразования – мастер-план или стратегия пространственного развития. Документ определяет принципиальные решения по планировке территории и объемно-пространственным характеристикам застройки, закрепляет основные приоритетные направления развития территории, что, в свою очередь, напрямую содействует привлечению и последующему эффективному вложению инвестиций. Такой формат планирования уже доказал свою эффективность в Токио, Сингапуре, Лондоне, Стокгольме — успешных городах, лидирующих в международных рейтингах качества жизни. Теперь этот опыт будет использоваться в России.

4. Благоустройство общественных пространств в городах

Привычный городской ландшафт меняется на глазах. В рамках пилотного применения Стандарта комплексного развития территорий ДОМ.РФ реализован крупный проект по разработке концепций благоустройства ключевых общественных пространства в 40 городах России. По ее итогам разработано 223 дизайн-проекта общественных пространства в городах по всей стране - как показывает уже имеющийся опыт, такие современные городские площадки стимулируют экономику, создают рабочие места, повышают комфорт и безопасность пребывания в города, оживляют событийную программу.

- Есть желание, воля, ресурсы и компетенции – все это необходимо грамотно направить в нужное русло, на те проекты, которые действительно дадут хороший эффект, - говорит вице-премьер Виталий Мутко, - Чтобы можно было увидеть через 5-6 лет обновленные города в каждом субъекте России.

СПРАВКА «КП»

Что уже благоустроено

В 18 городах уже появились обновленные улицы, набережные и площади:

1. Астрахань — парк «Аркадия»

2. Белгород — набережная р. Везелка

3. Владимир — сквер им. Гоголя

4. Воронеж — Советская площадь

5. Грозный — парк им. Хусейна бен Талала и проспект Мухаммеда Али

6. Калининград — улица Профессора Баранова (1 очередь).

7. Кемерово — бульвар Строителей

8. Красноярск — набережная реки Енисей

9. Липецк — Липецкое городище, сквер у стадиона «Металлург» и ул. Ворошилова, сквер у Комсомольского пруда, Театральная площадь

10. Набережные Челны — площадь «Азатлык»

11. Нижний Новгород — улица Большая Покровская

12. Новосибирск — Михайловская набережная

13. Оренбург — набережная р. Урал

14. Пенза — площадь им. В.И. Ленина

15. Ростов-на-Дону — улица Большая Садовая

16. Саратов — бульвар на улице Рахова

17. Ставрополь — Сквер у памятника Солдату-красногвардейцу (1 очередь)

18. Уфа — парк «Кашкадан» (1 очередь)

Подробнее — см. ниже «Здесь будет город-сад»

ЗДЕСЬ БУДЕТ ГОРОД-САД

Топ-8 проектов по благоустройству

ГРОЗНЫЙ

В благоустройстве парка имени Хусейна Бен Талала использованы различные национальные символы и образы. Парк обустроен не в центре города, а внутри жилого массива. Оборудован молельными комнатами. В построенном амфитеатре можно не только проводить публичные мероприятия, но и встречи местных сообществ.

На проспекте Мохаммеда Али появились зеленые насаждения и барьеры, защищающие пешеходов от шума и пыли. Территория улицы теперь разделена на три части со своими концепциями: рекреационной, спортивной и образовательной. На проспекте также появится уютный сквер – место общения и отдыха молодежи.

НОВОСИБИРСК

На Михайловской набережной появились концептуальные пространства – для спокойного отдыха у реки, а также для проведения фестивалей и праздников. У водоема теперь есть уникальная спортивная зона, которая сразу стала популярной. Также создан освещенный пешеходный маршрут с велодорожками, лавочками, вдоль него посажены яблони и липы.

КРАСНОЯРСК

Набережная Енисея превратилась в парк, доступный для всех категорий горожан: молодежи, родителей с детьми и колясками, пенсионеров, маломобильных групп граждан и т.д. Там, где раньше была беспорядочная парковка, теперь оборудованы пешеходный и велосипедный маршруты, зоны для спокойного отдыха, спортивные и детские площадки.

На нижней террасе появится сцена с трибунами. В районе поймы организуют причалы и спуски к воде. Верх и нижнюю часть парка соединят лифты и пандусы.

ВОРОНЕЖ

В центре города на Советской площади создано современное многофункциональное пространство – место проведения праздников, фестивалей. Учтены потребности разных возрастных групп: у танцующего фонтана есть площадка для активного отдыха, зеленая зона для пикников и игр. А у Покровского собора оборудованы места для спокойного времяпровождения. На площади поменяли покрытие, установили новые лавочки, навигацию, появилась подсветка деревьев.

ЛИПЕЦК

Древнее Липецкое городище возвращено людям – теперь это городской парк. На его территории выполнены основательные работы по озеленению (они включают разрежение плотных посадок, оздоровление и омолаживание деревьев), созданы места для отдыха и занятий спортом. В парке появились городок для детей, лекторий, кафе-трибуна, пристань у пруда и др. Липецкое городище уже стало центром культурной жизни города – а раньше почти не использовалось!

БЕЛГОРОД

Набережная реки Везелки из неблагоустроенной зоны превратилась в сеть пешеходных маршрутов. Здесь выделены места для отдыха детей, студентов и тех, кто предпочитает отдыхать в тишине. Оборудованы велодорожки, спортивные площадки, а также места для выгула домашних питомцев, высажены хвойные деревья. По деревянным террасам можно спуститься к воде. На набережной будет интересно и уютно не только летом, но и зимой – на катках, горках и в теплых павильонах.

АСТРАХАНЬ

Парк «Аркадия» обрел новую жизнь. Благодаря высаженным деревьям ему возвращен исторический облик. На территории появились обновленные аттракционы, площадки для детских игр и тихого отдыха. В парке создана единая система освещения, озеленения и навигации. Оборудованы пандусы, которые делают срежу комфортной для маломобильных посетителей.

САРАТОВ

Был благоустроен широкий 50-метровый зеленый бульвар Рахова. Получился приятный 1,5-километровый прогулочный маршрут. После реконструкции здесь появился полноценный парк для отдыха и занятий спортом - с новыми детскими площадками, зонами для игры в настольный теннис и шахматы, непрерывными велодорожками, местами для выгула собак.