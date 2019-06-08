2019-06-09T03:14:15+03:00
Экономика

Мир. Россия. Крым. Первые пять лет

Один из главных результатов первой российской пятилетки Крыма - мир и межнациональное согласие
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Более половины рельсов, 22 из 38 километров, уже уложено строителями Крымского моста. Фото: www.most.lifeБолее половины рельсов, 22 из 38 километров, уже уложено строителями Крымского моста. Фото: www.most.life
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– По данным опроса ВЦИОМа, более 90% крымчан оценивают межнациональные отношения в республике как доброжелательные, – рассказал глава Республики Крым Сергей Аксенов. – В украинский период такого не было никогда!.. В феврале 2019 года Россия заявила в ОБСЕ о том, что полностью завершена интеграция Крыма в политическое, правовое, социально-экономическое и гуманитарное пространство Российской Федерации.

– За пять лет в Крыму создана новая транспортная и энергетическая инфраструктура. Крымский мост, трасса «Таврида», терминал международного аэропорта «Симферополь», электростанции – это фундамент новой экономики Крыма, – сказал постпред Республики Крым при Президенте РФ Георгий Мурадов. До конца 2019 года Россия достроит и откроет на полуострове железнодорожный Крымский мост – пойдут грузы в порты Керчи, Феодосии, Евпатории.

Материал из спецвыпуска «Россия и мир: устойчивое развитие», посвященного ПМЭФ-2019

ИСТОЧНИК KP.RU

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