Руководитель Росмолодежи Александр Бугаев: «Молодежь идет в бизнес активнее, чем мы ожидали»

Росмолодежь совместно с Минэкономразвития России с 2011 по 2018 год реализовывала федеральную программу по вовлечению молодежи

в предпринимательскую деятельность. В 2018 году показатели в среднем на 25-35% превысили данные предыдущего года, и оказались на 5-7% выше ожидаемых показателей. Так что динамика достаточно уверенная.

В какие сферы бизнеса идет молодежь?

Молодые люди пробуют свои силы во многих сферах. Наиболее существенной доля молодых предпринимателей остается в области торговли и услуг. При этом заметно увеличилось число занятых в сферах социального и инновационного предпринимательства, а также франчайзинга. Растет доля женщин среди молодых предпринимателей – многие организации и государственные учреждения, вовлеченные в предпринимательскую повестку, даже выделяют «женское предпринимательство» в качестве отдельного направления, организуют мероприятия и образовательные программы специально для женщин в бизнесе.

Так, 26 апреля 2019 в Аналитическом центре при Правительстве Российской Федерации при участии Минэкономразвития РФ состоялась стратегическая сессия на тему «Разработка мер поддержки развития женского предпринимательства и франчайзинга». Обсуждались и предлагались для введения новые меры поддержки на региональном уровне специально для женщин-предпринимателей.

– Образование помогает бизнесу? Насколько развито предпринимательство в студенческой среде и среди выпускников вузов?

Около 30% студентов имеют опыт предпринимательской деятельности начального уровня, т.е. не имеющего бизнес-плана, сформулированных целей и задач и не имеющих системный характер. При этом есть и примеры успешных людей, которые достигли высокого финансового уровня, зачастую не имея высшего образования. Но это небольшая доля.

– Есть ли какие-нибудь льготы для молодых предпринимателей?

Молодые предприниматели, как и все предприниматели, ведущие деятельность на территории России, имеют льготы в части налогообложения, так называемые «налоговые каникулы». Но данная практика действует только в ряде регионов России.

Государство в этой части больше действует с позиции мер поддержки. Во всех крупных городах, в каждом субъекте РФ по аналогии с МФЦ уже сегодня действуют Центры «Мой бизнес», работающие по принципу одного окна. Они аккумулируют все необходимые меры поддержки для начинающих и действующих предпринимателей, начиная от консультации и заканчивая специальными банковскими предложениями по займам.

В ряде субъектов РФ есть дополнительные региональные меры поддержки молодых предпринимателей.

– Есть ли примеры ярких оригинальных идей, предложенных молодыми людьми и получившие эффективное бизнес-воплощение?

Могу вспомнить молодых предпринимателей из Пензы, которые разработали, собрали и получили возможность от Росмолодежи представить на Российском инвестиционном форуме прототипы электрических мопедов. У молодежи более свежий взгляд на предпринимательство, каждый старается привнести что-то новое даже в традиционные виды бизнеса. На фоне развития IT-инфраструктуры и Интернета, активным пользователем которого является в первую очередь молодежь, проекты начинающих предпринимателей становятся все более интерактивными и технологическими. Это, в свою очередь, влечет за собой рост и развитие акселерационных программ, которые направлены на реализацию этих идей и проектов. Например, одна из таких программ Росмолодежи – «Ты – инноватор».

– Мы говорим об «утечке мозгов» – когда молодые ученые, не имея возможности развиваться на родине, уезжают за границу. А в молодежном бизнесе такое есть – когда молодые предприниматели из-за разных препонов уезжают строить бизнес за рубеж?

Предпринимательству объективно хорошо там, где ниже налоги, а в сравнении со многими государствами мира в России налоговый режим куда более щадящий. Поэтому не так часто предприниматели закрывают свой бизнес и переезжают куда-то на постоянное место жительства, они скорее выстраивают сеть, которая действует и в России, и за рубежом. Если и есть что-то, мешающее развитию бизнеса в молодежной среде, то это недостаточное информирование обо всех имеющихся возможностях.

Руководство страны осознает всю важность развития предпринимательства и его значение для успешного роста экономики и заинтересовано в том, чтобы каких-либо препятствий для этого не было.

– А сами молодые люди готовы к предпринимательской деятельности? Как развить инициативность, готовность к здоровому предпринимательскому риску?

Как раз в этом вопросе заключена наша основная задача. Федеральное агентство по делам молодежи ведет открытый диалог с молодыми и активными гражданами, мы всегда готовы к новым и ярким предложениям. Готовы предложить все инструменты для вовлечения и сопровождения молодого человека в любых начинаниях от творческих реализаций до предпринимательской и научной деятельности. Уверен, что молодежь должна делать выбор самостоятельно, прислушиваясь только к своим желаниям и увлечениям, а мы со стороны государства должны дать все возможности для самореализации.