«Забыла юбку надеть»: Алла Пугачева удивила провокационным нарядом
К ресторану на Рублевке Алла Пугачева подъехала на чёрном лимузине Bentley Arnage RL. Глядя на стройную фигуру звезды, было сложно поверить, что в апреле она отметила 70-летие.
Голубой свитер, кокетливо спущенный на одно плечо, белые ботфорты и в тон им белые мини-шорты. Настолько короткие шорты, что многие фанаты артистки поначалу решили, что она пришла в ресторан в одном удлинённом свитере.
Глядя на стройную фигуру звезды, было сложно поверить, что в апреле она отметила 70-летие
«Алла юбку надеть забыла?», «А ножки такие же, как и 20 лет назад», «После рождения детей Пугачева не только похудела, но и помолодела», - обсуждают фото звезды поклонники.
Образ «женщины, которая поёт» венчали стильные очки Chanel за 50 тысяч рублей.
Алла Борисовна была в отличном настроении, фотографировалась с посетителями ресторана.
В зале певицу уже ждал ее давний друг, генеральный директор музыкального канала Муз-ТВ Арман Давлетьяров.
Судя по фото, встреча приятелей произошла ещё до премии Муз-ТВ. Видимо, Давлетьяров заманивал Примадонну на красную дорожку. Но АБ так и не приехала на церемонию. Видимо, у артистки были на этот день другие планы.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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