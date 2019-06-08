«Забыла юбку надеть»: Алла Пугачева удивила провокационным нарядом

К ресторану на Рублевке Алла Пугачева подъехала на чёрном лимузине Bentley Arnage RL. Глядя на стройную фигуру звезды, было сложно поверить, что в апреле она отметила 70-летие.

Голубой свитер, кокетливо спущенный на одно плечо, белые ботфорты и в тон им белые мини-шорты. Настолько короткие шорты, что многие фанаты артистки поначалу решили, что она пришла в ресторан в одном удлинённом свитере.

Глядя на стройную фигуру звезды, было сложно поверить, что в апреле она отметила 70-летие

«Алла юбку надеть забыла?», «А ножки такие же, как и 20 лет назад», «После рождения детей Пугачева не только похудела, но и помолодела», - обсуждают фото звезды поклонники.

Образ «женщины, которая поёт» венчали стильные очки Chanel за 50 тысяч рублей.

Алла Борисовна была в отличном настроении, фотографировалась с посетителями ресторана.

alla_pugacheva_forum Фото для мамы Когда приезжаешь на работу вместо тусовки знакомых за городом, а там Примадонна

В зале певицу уже ждал ее давний друг, генеральный директор музыкального канала Муз-ТВ Арман Давлетьяров.

Судя по фото, встреча приятелей произошла ещё до премии Муз-ТВ. Видимо, Давлетьяров заманивал Примадонну на красную дорожку. Но АБ так и не приехала на церемонию. Видимо, у артистки были на этот день другие планы.

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