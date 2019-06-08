2019-06-08T11:50:34+03:00
Спорт

Японский фигурист Сема Уно проведет летний сбор у Этери Тутберидзе

Российский наставник будет работать в Новогорске с новым подопечным
Евгений НЕСЫН@evgeniy_nesin
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Японский фигурист Сема Уно будет тренироваться у Этери Тутберидзе.Японский фигурист Сема Уно будет тренироваться у Этери Тутберидзе.Фото: GLOBAL LOOK PRESS
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Вице-чемпион Олимпийских Игр 2018 года японский фигурист Сема Уно стал новым подопечным известного российского наставника Этери Тутберидзе. Специалист сообщила об этом во всеуслышание на странице своего личного Инстаграма:

- Уно присоединится к нам на летнем сборе, - написала Этери Тутебридзе.

21-летний фигурист ранее объявил о том, что уходит от своих тренеров Михоко Хигути и Матико Ямады, у которых работал с пяти лет. Но продолжат ли работать дальше после летнего тренировочного лагеря Тутберидзе и Уно - пока что не сообщается. Ранее же уже была информация из ряда японских СМИ, что Уно - второй по крутости фигурист в Японии после Юдзуру Ханю, будет работать в группе у Этери Тутберидзе.

Сема Уно помимо серебра Олимпиады-2018 имеет в своем активе немало титулов. Он был дважды вторым на чемпионатах мира 2017 и 2018 годов. На чемпионате четырех континентов у него - полная коллекция наград - золото (2019), серебро (2018) и бронза (2017).

В мире фигурного катания Уно особо известен как первый, кто выполнил второй по сложности четверной прыжок - флип. Это произошло в 2016 году на турнире Team Challenge Cup.

Этери Тутберидзе, отметим, известна в первую очередь по работе с яркими девушками. В ее группе в разное время занимались Юлия Липницкая, Евгения Медведева. Главная звезда же сейчас - Алина Загитова. Помимо них в следующем сезоне во взрослый разряд переходят имеющие в своем активе четверные прыжки Александра Трусова, Анна Щербакова и Алена Косторная. Лучшим же воспитанником у тренера является чемпион мира среди юниоров Алексей Ерохов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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