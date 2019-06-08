Панкратова-Черного выписали из больницы

На днях Александр Васильевич был экстренно доставлен в Первую Градскую.

К счастью все обошлось, проблемы со здоровьем миновали. В воскресенье и в понедельник у него запланированы съемки во «вкусном сериале» «ИП Пирогова», где он играет одну из главных ролей.

Именно во время съемок этого сериала, которые проходили в Москве на Фрунзенской набережной, ему стало плохо. Упало давление. Сказался летний зной. Коллеги вызвали Панкратову-Черному «скорую». Так он попал в реанимацию Первой Градской больницы. Но ничего серьезного врачи не обнаружили. В тот же день его отпустили домой.

Через три недели Александр Васильевич будет отмечать 70-летие.

Его дебют в кино состоялся в картине Андрея Кончаловского «Сибириада», а народное признание пришло после выхода на экраны музыкальной комедии «Мы из джаза» Карена Шахназарова, где Панкратов-Черный сыграл банджиста Степу Грушко.

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