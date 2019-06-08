Естественный интеллект хотят научить создавать искусственный интеллект

На Санкт-Петербургском экономическом форуме объявлено о создании в крупнейших вузах страны магистерских программ, где будут учить по перспективным направлениям: искусственный интеллект, машинное обучение, большие данные, бизнес-аналитика и Интернет вещей.

Соглашение о создании такой программы в Национальном исследовательском университете «Высшая школа экономики» между руководством вуза и крупнейшей it-корпорацией Microsoft подписано в рамках ПМЭФ.

- Мы приняли решение сфокусировать новую магистерскую программу на очень важной для экономики теме – подготовке управленцев, которые, используя самые современные мировые разработки в области искусственного интеллекта, обеспечат принципиально новый путь развития образования и науки в России, - прокомментировал ректор Вышки Ярослав Иванович Кузьминов.

Вниманию недавних выпускников бакалавриатов! С сентября 2019 года совместные с Microsoft магистерские программы откроются также в Московском авиационном институте, Российском университете дружбы народов, Московском городском педагогическом университете, Московском городском институте международных отношений, Северо-Восточном федеральном университете им. М.К. Аммосова, Российском химико-технологическом университете им. Менделеева, Томском политехническом университете. Ожидается, что учиться на них будут около 250 человек.

Важно, что это будут уникальные образовательные программы.

В МАИ основное внимание будет уделяться технологиям дополненной реальности и ИИ. В РУДН сосредоточатся на технологиях цифровых двойников, когнитивных сервисах, таких, как компьютерное зрение и распознавание речи для роботов. В МГПУ запускается сразу несколько дисциплин, в том числе «Нейросетевые технологии в бизнесе» на базе Microsoft Cognitive Services, «Разработка интернет приложений» на Microsoft Azure Web Apps. Высшая школа экономики и Северо-Восточный федеральный университет выбрали приоритетным направление подготовки нового поколения преподавателей в области облачных вычислений и искусственного интеллекта. В РХТУ им. Менделеева и Томский политехнический университет будут обучить технологиям больших данных.

В МГИМО, где год назад была запущена магистерская программа «Искусственный интеллект», открывается новый курс «Технологии искусственного интеллекта Microsoft».