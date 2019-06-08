Меган Марк впервые после рождения первенца появилась на публике

Герцогиня Сассекская Меган Марк впервые после рождения их с принцем Гарри сына Арчи появилась на публике. В последнее время она сосредоточила все внимание на заботе о ребенке, однако 8 июня не смогла пропустить парад в честь королевы Великобритании Елизаветы II.

Меган Марк впервые появилась на публике после рождения сына АрчиФото: GLOBAL LOOK PRESS

Для данного мероприятия Маркл выбрала строгое темно-синее платье костюмного типа, которое не смогло скрыть ее небольшую, однако еще сохраняющуюся полноту. На голову герцогиня надела аккуратную шляпку с перьями.

Маркл выбрала строгое темно-синее платье костюмного типаФото: GLOBAL LOOK PRESS

Напомним, как ранее писал сайт kp.ru, 6 мая 37-летняя герцогиня Сассекская Меган Маркл родила сына. Как сообщил тогда Букингемский дворец, рожала она вместе с мужем - принцем Гарри. Мальчик родился весом 3 кг 300 граммов. Отмечалось, что супруги первые месяцы после рождения ребенка намерены провести вдали от лондонской суеты и назойливых папарацци.