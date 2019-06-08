2019-06-08T19:18:23+03:00
В мире

Меган Марк впервые после рождения первенца появилась на публике

Герцогиня Сассекская посетила традиционный парад в честь королевы Великобритании Елизаветы II
Марина ВЕНЦОВА
Поделиться:
Герцогиня Сассекская Меган Марк и принц Гарри. Фото: theroyalfamilyГерцогиня Сассекская Меган Марк и принц Гарри. Фото: theroyalfamily
Изменить размер текста:

Герцогиня Сассекская Меган Марк впервые после рождения их с принцем Гарри сына Арчи появилась на публике. В последнее время она сосредоточила все внимание на заботе о ребенке, однако 8 июня не смогла пропустить парад в честь королевы Великобритании Елизаветы II.

Меган Марк впервые появилась на публике после рождения сына Арчи Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Меган Марк впервые появилась на публике после рождения сына АрчиФото: GLOBAL LOOK PRESS

Для данного мероприятия Маркл выбрала строгое темно-синее платье костюмного типа, которое не смогло скрыть ее небольшую, однако еще сохраняющуюся полноту. На голову герцогиня надела аккуратную шляпку с перьями.

Маркл выбрала строгое темно-синее платье костюмного типа Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Маркл выбрала строгое темно-синее платье костюмного типаФото: GLOBAL LOOK PRESS

Напомним, как ранее писал сайт kp.ru, 6 мая 37-летняя герцогиня Сассекская Меган Маркл родила сына. Как сообщил тогда Букингемский дворец, рожала она вместе с мужем - принцем Гарри. Мальчик родился весом 3 кг 300 граммов. Отмечалось, что супруги первые месяцы после рождения ребенка намерены провести вдали от лондонской суеты и назойливых папарацци.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Новости 24
На Шри-Ланке не менее 19 человек пострадали при столкновении двух автобусов
В Сети оценили спокойную реакцию российских моряков на сближение с американским крейсером
Первые итоги ЕГЭ 2019 года: результаты по профильной математике улучшились
Россия - Сан-Марино: Оба Миранчука в полузащите и Дзюба в атаке нашей команды на матч отбора Евро-2020
Фигуристка Евгения Медведева получила письмо с требованием уехать из Японии
МЧС: вечером 8 июня москвичей ожидают дождь с грозой
В Испании из-за поломки аттракциона пострадали 28 человек
Дело о долге Украины перед Россией будет рассмотрено в конце года
РЖД: в некоторых поездах дальнего следования могут убрать вагоны-рестораны
Москва рассчитывает, что суд ООН отклонит обвинения Киева до рассмотрения по существу
На Петербургском международном экономическом форуме – 2019 заключили соглашения на 3,1 триллион рублей
Зеленский провел закрытую встречу с журналистами