2019-06-08T19:24:28+03:00
Спорт

Австралийская теннисистка Эшли Барти выиграла "Ролан Гаррос"

В финальном поединке она в двух партиях победила Маркету Вондроушову
Евгений НЕСЫН@evgeniy_nesin
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Эшли Барти со своим победным кубком.Эшли Барти со своим победным кубком.Фото: REUTERS
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В субботу, 8 июня, в Париже прошел финальный матч "Ролан Гаррос" в женском разряде. За титул спорили Эшли Барти из Австралии и Маркета Вондроушова из Чехии. Финальный поединок выдался необычным - никто не ожидал этих теннисисток в решающей игре в таком сочетании. Барти, например, не проходила дальше второго круга.

В финальной игре Барти одержала победу над соперницей в двух партиях - 6:1, 6:3. Для обеих теннисисток этот финал стал первым в карьере в турнирах Большого шлема.

Для 19-летней чешки Вондроушовой ранее лучшим результатом был второй круг Открытого чемпионата Франции в 2017 году. Она - на 38-м месте в рейтинге WTA и в ее карьере был один титул серии Женской теннисной ассоциации.

Эшли Барти стала четвертой теннисисткой из Австралии, которая выигрывала когда-либо чемпионат Франции. До нее на "Ролан Гаррос" побеждали Маргарет Корт, Лесли Тёрнер и Ивонн Гулалонг-Коули.

ИСТОЧНИК KP.RU

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