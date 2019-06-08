"Дьявол, убирайся из Японии! Тебя все ненавидят". Медведева получила письмо с угрозами
В субботу, 8 июня, грянула неожиданная новость. На ледовом шоу в Японии один из участников получил письмо с угрозами. Анонимное послание прям с призывом покинуть страну. Первым выложил снимок этого послания американский фигурист Джонни Вейр, который принимает участие в ледовых прокатах.
Текст послания довольно суров:
- Дьявол, убирайся из Японии. Никто не хочет видеть твоё лицо! В Японии! Все японцы ненавидят тебя! Уезжай обратно в Россию. Убирайся из Японии и из «Крикет клуба Торонто». Ты худшая! Уходи из фигурного катания.
И через некоторое время выяснилось, кому же было адресовано послание. Этим участником шоу оказалась россиянка Евгения Медведева.
Обычно, на таких шоу в Азии для фигуристов оставляют недалеко ото льда "кармашки", либо же подписанные коробки с именами фигуристов. И туда могут складывать свои презенты. Видимо, там и находилось это письмо со злым посланием для Жени.
Сама фигуристка довольно оперативно отреагировала на это письмо. В "сториз" личного Инстаграма Медведева написала:
- Спасибо всем за поддержку и теплые слова. Просто хотела сказать, что я абсолютно в порядке и меня это письмо никак не задело и уж тем более не выбило из колеи.
Это было не в первый, не во второй и даже не в третий раз. Сегодняшнее шоу прошло замечательно, несмотря ни на что. Надеюсь, вы насладитесь записью сегодняшнего шоу.
P.S. Я не заслужила такого потрясающего друга, как Джонни Вейр. Люблю.
То есть, выходит, что хейтеры пишут уже давно "письма злобы" для фигуристки Евгении Медведевой.
Напомним, что в прошедшем сезоне Медведева сделала громкий шаг. Она ушла от тренера Этери Тутберидзе к канадцу Брайану Орсеру. И результаты фигуристки стали скромнее - она стала лишь третьей на чемпионате мира. А до этого не смогла пройти в финал серии турниров Гран-При.
ИСТОЧНИК KP.RU