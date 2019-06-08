2019-06-08T20:08:17+03:00
Спорт

"Дьявол, убирайся из Японии! Тебя все ненавидят". Медведева получила письмо с угрозами

Российская фигуристка получила неожиданное послание на шоу Fantasy on Ice
Евгений НЕСЫН@evgeniy_nesin
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Евгения Медведева в Японии получила письмо с угрозами.Евгения Медведева в Японии получила письмо с угрозами.Фото: GLOBAL LOOK PRESS
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В субботу, 8 июня, грянула неожиданная новость. На ледовом шоу в Японии один из участников получил письмо с угрозами. Анонимное послание прям с призывом покинуть страну. Первым выложил снимок этого послания американский фигурист Джонни Вейр, который принимает участие в ледовых прокатах.

Текст послания довольно суров:

- Дьявол, убирайся из Японии. Никто не хочет видеть твоё лицо! В Японии! Все японцы ненавидят тебя! Уезжай обратно в Россию. Убирайся из Японии и из «Крикет клуба Торонто». Ты худшая! Уходи из фигурного катания.

И через некоторое время выяснилось, кому же было адресовано послание. Этим участником шоу оказалась россиянка Евгения Медведева.

Обычно, на таких шоу в Азии для фигуристов оставляют недалеко ото льда "кармашки", либо же подписанные коробки с именами фигуристов. И туда могут складывать свои презенты. Видимо, там и находилось это письмо со злым посланием для Жени.

Сама фигуристка довольно оперативно отреагировала на это письмо. В "сториз" личного Инстаграма Медведева написала:

- Спасибо всем за поддержку и теплые слова. Просто хотела сказать, что я абсолютно в порядке и меня это письмо никак не задело и уж тем более не выбило из колеи.

Это было не в первый, не во второй и даже не в третий раз. Сегодняшнее шоу прошло замечательно, несмотря ни на что. Надеюсь, вы насладитесь записью сегодняшнего шоу.

P.S. Я не заслужила такого потрясающего друга, как Джонни Вейр. Люблю.

То есть, выходит, что хейтеры пишут уже давно "письма злобы" для фигуристки Евгении Медведевой.

Напомним, что в прошедшем сезоне Медведева сделала громкий шаг. Она ушла от тренера Этери Тутберидзе к канадцу Брайану Орсеру. И результаты фигуристки стали скромнее - она стала лишь третьей на чемпионате мира. А до этого не смогла пройти в финал серии турниров Гран-При.

ИСТОЧНИК KP.RU

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