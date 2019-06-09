Ветеранов Великой Отечественной пригласили на американское авиашоу

Американский городок Рединг, расположенный в штате Пенсильвания, не всегда указан даже на самой детальной карте США. В различного рода энциклопедиях Рединг упоминается как место рождения писателя Джона Апдайка и певицы Тейлор Свифт, а также как город с самой высокой долей бедняков во всей Америке.

Но жители США, и иностранные туристы заезжают в Рединг, дабы посетить музей авиации МААМ (Mid-Atlantic Air Museum). В МААМ собирают и восстанавливают военные самолеты, а в каждую первую декаду июня проводят авиашоу, посвященное Второй мировой войне. На него в последние годы в Рединг приезжает до 100 тыс. туристов.

В экспозиции музея – реконструированные и восстановленные военные самолеты, принимавшие участие в разгроме фашистов и доставке в СССР союзнической помощи в рамках ленд-лиза. Многие из них, благодаря усилиям музейщиков и авиатехников, до сих пор поднимаются в небо.

В Рединге собирают и восстанавливают военные самолеты,Фото: Алексей ОСИПОВ

D-Day – День высадки войск союзников в Нормандии в 1944 году во время Второй мировой войны – памятная дата в календаре США. Он отмечается в США 6 июня, и устроители авиашоу приглашают на него ветеранов Второй мировой, а также молодежные объединения военных реконструкторов.

В последние годы американские реконструкторы в военной форме солдат и офицеров Советской армии принимают участие в шествиях «Бессмертного полка» в Нью-Йорке. В этом году их пригласили и на авиашоу МААМ.

Узнав об этом, генеральный консул Российской Федерации Сергей Овсянников принял решение не просто отправиться в Рединг, дабы пожать руки американским ветеранам Второй мировой, но и рассказать им о подготовке к празднованию 75-летнего юбилея Великой Победы. А посетителям авиашоу – о роли Советского Союза в деле разгрома фашизма, шествии «Бессмертный полк», деятельности организаций ветеранов Великой Отечественной войны, проживающих сейчас в США.

Чтобы донести эту информацию до максимального количества человек, генконсул пригласил к участию в этой просветительской акции корреспондентов российских СМИ, аккредитованных в Нью-Йорке, и активистов молодежных организаций российских соотечественников.