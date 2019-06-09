Как люди и их лошади на Крайнем Севере помогают особенным детям, ищут пропавших в тундре и дают кров животным

В то, что лошадь - самый лучший друг и товарищ человека, очень легко поверить после этой истории. Она про добро людей и верность их лошадей - на самом севере России, в Нарьян-Маре.

В 2016 году энтузиасты создали здесь конно-спортивный Клуб “Фортуна”: начали проводить занятия верховой ездой, устраивать походы на лошадях. Почти сразу в клуб обратились родители из организации “Особое детство в НАО”. Дети с самыми разными особенностями здоровья потянулись к лошадям.

"Лошадь - это живой тренажер" Фото: Клуб “Фортуна”

- Мы стали видеть, как при общении с животными дети меняются, раскрепощаются. Почитали про иппотерапию, пригласили специалиста. Получили вначале региональный грант НАО, провели по нему месяц занятий. А осенью 2018 года получили президентский грант. Благодаря ему сейчас проводим год бесплатных занятий по иппотерапии в Нарьян-Маре, - рассказывает руководитель клуба “Фортуна” Ирина Саварина.

Кроме ребят из организации “Особое детство в НАО”, иппотерапией занимаются воспитанники детского дома. В группах - дети с самыми разными особенностями здоровья - аутизмом, ДЦП, гиперактивностью.

Один из самых необычных обитателей клуба - верблюд Фото: Клуб “Фортуна”

- Как правило, особенные дети к нам приходят очень замкнутыми, у них нет друзей, а у ребят из детского дома нет и родителей. Но сидя на лошади дети сразу же чувствуют уверенность - ведь они просто становятся выше. Кроме того, тело лошади теплее на 10 градусов, чем человеческое. При движении у ребенка поступают импульсы в мозг, начинают работать мышцы, которые до этого не работали. Получается, что лошадь - это живой тренажер. И мы видим, как меняются дети. У нас есть девочка, которая начала хорошо ходить и разговаривать. Есть мальчик, который за время занятий стал гораздо увереннее, перестал бояться лошадей.

Занятия по иппотерапии проводятся при поддержке фонда президентских грантов Фото: Клуб “Фортуна”

Из-за холодного климата зимой приходится делать перерыв: мерзнут не лошади - люди. А так как световой день в Нарьян-Маре короткий, то занятия иппотерапией помогают детям восполнить недостаток общения. Кстати, в “Фортуне” ребята общаются не только друг с другом и лошадьми. При клубе сам собой образовался небольшой центр реабилитации животных. Кого здесь только нет! Ослики, птицы и даже верблюд.

В клубе нашлось место даже для енота Фото: Клуб “Фортуна”

- Первой у нас появилась енотовидная собака - ее купили ребенку, думая, что это енот. Но животное выросло и его сдали нам. Следом привезли подбитую ворону, лебедя, гуся, а потом наконец объявился и настоящий енот, - улыбается Ирина Саварина. - Верблюд к нам попал из одного расформированного фермерского хозяйства. Все эти животные уже никогда не смогут жить на свободе, в дикой природе. А людям они стали не нужны - поэтому их ведут к нам.

В клуб местные жители несут животных и птиц, которым больше нигде нет места Фото: Клуб “Фортуна”

Но, как будто и этого мало, люди и их лошади из Нарьян-Мара находят время, чтобы еще и помогать искать пропавших. “Фортуна” - первый конно-спортивный клуб, вошедший в поисково-спасательный отряд “Лиза-Алерт”.

- Группу “Лиза Алерт” я знала давно - даже была волонтером, когда несколько лет назад жила в Архангельске, - говорит Ирина Саварина. - Приехав в Нарьян-Мар, я поняла, что здесь нет алгоритма работы. Есть всего один кинолог, МВД не сотрудничало со спасателями, информация доходила с большим опозданием. А лошади могут вносить колоссальный вклад в поиск людей - ведь здесь, в НАО, огромные расстояния, покрытые тундрой. Сейчас на поиски может собраться большой отряд обученных добровольцев и начать работу - мы можем искать пропавших как в условиях города, так и тундры.