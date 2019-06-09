В Москве поставили спектакль "История одной коляски"

Что на своем веку повидала старая инвалидная коляска? Сколько сломанных детских судеб, сколько историй преодоления, сколько надежды - вопреки всему. Об этом рассказывает спектакль "История одной коляски". Его благодаря президентскому гранту ставит социальный “Плагин театр”.

Театр - это проект автономной некоммерческой организации "Диалог", которая работает в московском районе Марфино. Уже десять лет ее участники устраивают для местных жителей культурные и спортивные фестивали, экологические акции, работают с детьми и молодежью, проводят занятия по английскому языку, хореографии, вокалу, помогают готовиться к школе.

- Идею создать спектакль под названием "История одной коляски" наш коллектив вынашивал несколько лет. Позже, когда мы познакомились с режиссером театра и кино Сергеем Кожаевым и реализовали под его художественным руководством наш первый социальный театральный проект, спектакль "Исполнение желаний", наша идея начала приобретать более четкие очертания, - говорит руководитель проекта Дарья Никитина.

Так, в 2016 году на базе “Диалога” появился социальный “Плагин театр”. Он объединил как профессиональных артистов театра и кино, так и обыкновенных москвичей: детей и взрослых, которым интересно театральное искусство, а также людей с ограниченными возможностями здоровья.

Репетиции "Истории одной коляски" шли полгода, а премьера состоялась в апреле в ДК "НИКИМТ-Атомстрой". Автором пьесы выступил сам режиссер Сергей Кожаев.

В театре называют постановку “кукольно-пластической драмой”. В постановке участвуют артисты-кукольники, актеры живого плана, а также вокально-хореографическая группа, в которую вошли и дети.

В центре спектакля - инвалидная коляска и истории ее маленьких владельцев - детей, которые пострадали в дорожных авариях.

- Пройдя вместе с героями постановки череду непростых перипетий, зрители смогут не только лучше почувствовать мир людей с ограниченными возможностями здоровья, станут внимательнее относиться к тем, кому требуется помощь посторонних, научатся общению с такими людьми, но и проникнутся необходимостью неукоснительно соблюдать правила дорожного движения, - верят авторы спектакля.

Они рассчитывают, что в общей сложности зрителями спектакля станут более пяти тысяч человек в разных городах России - детей и взрослых.

- Для нас очень важна тема социализации всех нуждающихся граждан. Здесь и адаптация мира здоровых людей к миру людей с ограниченными возможностями здоровья, к миру людей с инвалидностью; и профилактика водительского пьянства-алкоголизма, и профилактика чрезвычайных ситуаций с участием детей, и укрепление внутрисемейных добрых отношений, и многое другое. "История одной коляски" - один из ярких примеров нашей неравнодушной позиции, - говорит Дарья.