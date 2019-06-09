2019-06-09T10:58:18+03:00
Звезды

Зара спела с Андреа Бочелли на Дворцовой площади в Санкт-Петербурге

Артисты приняли участие в музыкальном фестивале «От классики до рока»
Алина ЧЕРНОВА
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В Петербурге Зара и легенда итальянской сцены Андреа Бочелли исполнили две композицииВ Петербурге Зара и легенда итальянской сцены Андреа Бочелли исполнили две композиции
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Ежегодно программа Фестиваля культуры Петербургского международного экономического форума объединяет десятки тысяч зрителей на главных концертных площадках, выставках и кинопоказах северной столицы.

На Дворцовой площади начался двухдневный музыкальный фестиваль «От классики до рока». В первый день фестиваля на сцене выступил тенор Андреа Бочелли вместе с приглашенным сопрано – солисткой Венской оперы Аидой Гарифуллиной и виолончелисткой Анастасией Петришак.

Концерт проходил в сопровождении оркестра Михайловского театра под управлением дирижера с мировым именем – Юджина Кона.

Зара спела с Андреа Бочелли на Дворцовой площади в Санкт-Петербурге Фото: предоставлено пресс-службой

Зара спела с Андреа Бочелли на Дворцовой площади в Санкт-ПетербургеФото: предоставлено пресс-службой

Специальным гостем вечера стала певица Зара, известная своими дуэтами с легендой итальянской сцены и выступавшая с ним в Кремлёвском дворце, на родине Маэстро на сцене «Театра Тишины» в Тоскане и грандиозном вечере «Celebrity Fight Night» в Риме.

В Петербурге Зара и легенда итальянской сцены Андреа Бочелли исполнили две композиции: «The Prayer» и «Time to Say Goodbye», закрывшей первый день музыкального фестиваля.

В этот день на Дворцовой площади собралось более 40 тысяч человек.

- Для меня счастье выступать с Андреа на одной сцене в родном городе, - поделилась с «КП» Зара. - Когда я пою с ним, я чувствую, что пою с Богом.

Поддержать Зару пришли ее сыновья Даниил и Максим, которые дружны с младшей дочерью Андреа Бочелли – Вирджинией.

ИСТОЧНИК KP.RU

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