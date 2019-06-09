Расхитителей электричества признали рецидивистами: В России ужесточили наказание за самовольное подключение к сетям

Воровство электроэнергии — достаточно распространенная забава среди населения и предпринимателей. Жильцы многоквартирных домов устанавливают магниты, замедляющие вращение счетчика. Некоторые даже умудряются отмотать показания назад, и уже не они должны государству, а государство — им! Предприниматели, арендуя помещения в домах, подключаются к общим электросетям в подъезде. Воруют вольты и дачники, и жители частного сектора — помимо манипуляций со счетчиками за городом еще можно подключиться и напрямую к линии электропередач.

Воровством энергии считается и самовольное подключение к сети, когда должнику отключили электричество за неуплату.

За самовольное подключение в Кодексе об административных правонарушениях (ст. 7.19) предусмотрен штраф — до 15 тыс руб. для физических лиц, до 80 тыс — для должностных и до 200 тыс — для юрлиц. И так каждый раз.

С 9 июня правила изменились. Действующее наказание оставили только для тех, кто пошел на нарушение (точнее, был пойман) впервые. А для борьбы с отъявленными мошенниками ввели ответственность за повторное воровство. Теперь прейскурант для рецидивистов выглядит так:

КОМУ СКОЛЬКО

- физлица 15-30 тыс. руб.

- должностные лица 80-200 тыс. руб. (либо отстранение от должности на 2-3 года)

- юрлица 200-300 тыс. руб.

Ранее некоторые депутаты предлагали давать похитителям электричества шесть лет лишения свободы, но в Минэнерго посчитали, что это перебор.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В России вступил в силу закон, ужесточающий наказание за кражу электричества

В России в воскресенье вступил в силу закон, которые предусматривает введение штрафа за повторное незаконное подключение к электрическим и тепловым сетям. Штрафы за первое самовольное подключение остались прежними. Так, физические лица должны будут заплатить от 10 тысяч до 15 тысяч рублей, а юридические - от 100 тысяч до 200 тысяч рублей (подробности)