2019-06-09T15:50:06+03:00
Звезды

«Стриптизерши и песни Любы Успенской»: Михаил Прохоров устроил закрытую вечеринку в Питере

Как и в прошлом году, бизнесмен сэкономил на звёздах
Игорь ПОЛЯКОВ
Поделиться:
Комментарии: comments14
54-летнего холостяка-миллиардера, как всегда, окружали красивые дамы.54-летнего холостяка-миллиардера, как всегда, окружали красивые дамы.Фото: Мария РЕМИЗОВА
Изменить размер текста:

Завершение второго дня Петербургского международного экономического форума бизнесмены, олигархи и светские львицы отметили вечеринкой на набережной Мойки.

Миллиардер Михаил Прохоров, как и в прошлом году, устроил раут в ресторане Shatush.

- Было много вкусного угощения. Гостей было столько, что ресторан едва вместил всех приглашённых, - рассказала «КП» певица Анна Калашникова.

Певица Анна Калашникова. Фото: Мария РЕМИЗОВА

Певица Анна Калашникова.Фото: Мария РЕМИЗОВА

Судя по видео с вечеринки, Михаил Прохоров, как и в прошлый раз сэкономил на звездах и пригласил кавер-группу, которая пела для гостей хиты Любы Успенской и шлягеры из репертуара западных рокеров. 54-летнего холостяка-миллиардера, как всегда, окружали красивые дамы.

А мужскую часть гостей развлекали стриптизерши, которые отплясывали на столах. На рауте был замечен миллионер Рустам Тамрико с юной спутницей. А на танцполе одним из самых активных был писатель Александр Цыпкин.

Михаил Прохоров устроил закрытую вечеринку в Питере.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
«Сакральное с вульгарным» - православные активисты написали заявление на группу «Ленинград» и просят возбудить уголовное дело
Новый клип Сергея Шнурова под названием «i $uss» возмутил общественников. Они увидели в ролике преступление и написали обращение в Следственный комитет
Новости 24