«Стриптизерши и песни Любы Успенской»: Михаил Прохоров устроил закрытую вечеринку в Питере
Завершение второго дня Петербургского международного экономического форума бизнесмены, олигархи и светские львицы отметили вечеринкой на набережной Мойки.
Миллиардер Михаил Прохоров, как и в прошлом году, устроил раут в ресторане Shatush.
- Было много вкусного угощения. Гостей было столько, что ресторан едва вместил всех приглашённых, - рассказала «КП» певица Анна Калашникова.
Певица Анна Калашникова.Фото: Мария РЕМИЗОВА
Судя по видео с вечеринки, Михаил Прохоров, как и в прошлый раз сэкономил на звездах и пригласил кавер-группу, которая пела для гостей хиты Любы Успенской и шлягеры из репертуара западных рокеров. 54-летнего холостяка-миллиардера, как всегда, окружали красивые дамы.
А мужскую часть гостей развлекали стриптизерши, которые отплясывали на столах. На рауте был замечен миллионер Рустам Тамрико с юной спутницей. А на танцполе одним из самых активных был писатель Александр Цыпкин.
Михаил Прохоров устроил закрытую вечеринку в Питере.
ИСТОЧНИК KP.RU