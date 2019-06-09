Арест Ивана Голунова: Общественная активность против закона

Дело внештатного корреспондента оппозиционного информ-портала «Медуза» (базируется в Риге) Ивана Голунова, которого днем 6 июня на Цветном бульваре задержала полиция, вызвало невероятный шум в определенных, преимущественно журналистских кругах. За Голунова дружно заступилось практически всё сообщество пишущих, снимающих и вещающих — вне зависимости от того, какие СМИ, государственные или «независимые либеральные», они представляют. Тут же к акциям в защиту журналиста подключились «неравнодушные граждане», традиционно посещающие митинги по любому поводу. В дело вступили записные правозащитники и развернулся традиционный политический пиар с обвинениями власти, которая подавляет демократию, права и свободы граждан. Наконец с грозным заявлением в поддержку преследуемой в России независимой печати выступили Совет Европы и посольство США в Москве.

ПРОКОЛЫ НА ВСТРЕЧНЫХ КУРСАХ

Напомним, как сообщили в МВД, Голунова задержали в результате длительной разработки. Журналиста обвиняют в производстве и торговле наркотиками.

- При личном досмотре было обнаружено 5 свертков с порошкообразным веществом. По месту проживания задержанного полицейскими были также обнаружены три пакета и сверток с порошкообразным веществом, а также весы. Согласно заключению эксперта изъятое при личном досмотре является наркотическим средством, – метилэфедроном, массой около 4 граммов, - говорится на сайте МВД.

Тут, правда, у полиции случился большой прокол, который позже она сама и признала: из девяти снимков нарколаборатории, опубликованных на полицейских официальных ресурсах, восемь оказались совсем не из квартиры Голунова. Представитель МВД попытался оправдаться: мол, это кадры из тех мест, где живут другие фигуранты, в связи с которыми подозревают Ивана. Говорил он это в камеру не мигая и явно пользуясь услугами телесуфлера.

Ивана Голунова задержала полиция днем 6 июня на Цветном бульваре.Фото: Личная страница героя публикации в соцсети

Сам Голунов вину отрицает и заявляет, что запрещенные вещества ему подбросили. Эту версию поддержали и его коллеги. Гендиректор "Медузы" Галина Тимченко и главный редактор Иван Колпаков высказали мнение, что журналиста могут преследовать из-за его профессиональной деятельности. А в сети появились прямые утверждения, что задержание Голунова было произведено в связи с его расследованиями похоронного бизнеса в столице, к которому причастны очень высокие лица, проплатившие полицейскую акцию...

Впрочем, сторона подозреваемого в, скажем так, преувеличениях не отставала.

Как сообщили правозащитники, Голунова в субботу днем привезли в 71-ю московскую больницу. Ему-де стало плохо в полиции.

- У Голунова подозрение на перелом ребер, сотрясение головного мозга и гематома. Нужны рентген и госпитализация, - сказал руководитель международной правозащитной группы "Агора" Павел Чиков, адвокаты которой защищают журналиста.

Но в больнице у журналиста тяжелых травм не нашли.

- Всё, что мы обнаружили, это ссадины на спине и гематома левой скуловой области. Дальнейшие обследования не нужны, - рассказал главный врач Александр Мясников.

Где получил эти синяки и ссадины журналист, неведомо...

Россия-24 показала кадры пакетиков с порошком на экспертизеФото: скриншот видео

ПОЛИЦИИ НЕ ВЕРИМ!

А теперь зададим главные вопросы, которые сразу же возникают вокруг этого дела.

Представьте себе, что полицейского в США задержанный им наркодилер обвинит в том, что страж закона наркотики ему подбросил. Немыслимо, согласитесь. Потому что даже несмотря на разного рода злоупотребления и превышение власти, полицию в Штатах уважают и подобные подставы вряд ли возможны. У нас же такая «борьба с преступностью» - это общее место. И улики подбрасывают, и доказательства фальсифицируют. А после истории с «пьяным мальчиком» в Подмосковье, когда в крови погибшего под колесами ребенка экспертиза обнаружила 2,7 промилле алкоголя, то есть шестилетний Роман Шимко якобы был вусмерть пьян, опустила репутацию и полиции, и экспертных органов ниже некуда. Боимся, что и в случае с журналистом Голуновым, даже если будут приведены неопровержимые доказательства присутствия в его волосах и срезах ногтей следов запрещенных веществ, широкая общественность не поверит: «Да знаем мы, как делаются такие экспертизы! Опять обман...».

То есть закон подменяется охлократией, властью толпы, а факты — чьим-то частным мнением, сбитым с помощью медийных ресурсов в истину в последней инстанции.

Процесс среза ногтевых пластин и смывы с ладоней Ивана ГолуноваФото: Телеканал «Россия»

О КОРПОРАТИВНОЙ СОЛИДАРНОСТИ

Приятно, конечно, сознавать себя состоящими в профессиональной корпорации, которая единым фронтом, забыв об идеологических разногласиях и конкурентной борьбе, дружно встала на защиту своего коллеги. Причем сделала это, не дожидаясь результатов расследования. Типа: да чтобы журналист употреблял, а тем паче распространял наркотики? Да никогда!

Точно так же не слишком давно на защиту коллеги встали медики, отстаивая право на врачебную ошибку. Дескать, наших бьют! Ну умер пациент, бывает...

Мы даже не о том, обоснованы ли был наезды на этих персонажей. Другое беспокоит, и такой вопрос уже пролетел по соцсетям: а если бы это был не журналист оппозиционного портала и не врач известной клиники, а, допустим, тракторист Вася? За него тоже бы так единодушно вступились? Или справедливость у нас избирательна? Похоже, что именно так, потому что, например, о журналисте Кирилле Вышинском, которого уже больше года гноят в украинском зиндане, причем вовсе не за наркотики, а за профессиональную деятельность, что-то в российской оппозиционной прессе молчок.

ПИКЕТ КАК ИСКРА, ИЗ КОТОРОЙ РАЗГОРИТСЯ ПЛАМЯ

Не успела новость о задержании Голунова разлететься по соцсетям, как у кованного забора на Петровке, 38 выстроилась очередь желающих поучаствовать в одиночном пикете (разрешение на такую форму протеста не нужно предварительно оформлять). Аналогичные пикеты прошли в Петербурге и некоторых других городах.

Гражданскую активность определенной части населения можно было бы поприветствовать, хотя и непонятно, как можно протестовать против чего-то, обладая лишь информацией, причем зачастую недостоверной, из Интернета. Но главное в другом: одиночные пикеты у нас, как правило, превращаются совсем не в одиночные. Правоохранительные органы, естественно, реагируют на нарушения и задерживают участников. И тут уже не разберешь, кто правый, где виноватый. И так ведь хватает очагов напряженности, зачем же еще один создавать?

ПОСТАВЬТЕ НА ПАУЗУ!

Злоключения без заключения

Но есть и хорошая новость: Никулинский суд Москвы, хотя следствие просило заключить Голунова под стражу, ограничился домашним арестом. Ближайшие два месяца журналист проведет дома, а не в СИЗО. И то ладно: мы же знаем, какие в следственном изоляторе условия, и что хочешь не хочешь, а признаешься, что будучи парагвайским шпионом рыл тоннель от Бомбея до Лондона.

Следствию же за это время нужно собрать такие неопровержимые доказательства вины задержанного журналиста, такие железные аргументы, такие окончательные бумаги, чтобы и самый либеральный фома неверующий пусть и сквозь зубы признал: «Да, поторопились мы с этой солидарностью».

А иначе будет совсем плохо. И для репутации правоохранительных органов. И для страны. Да и для всех нас и каждого…

ТЕМ ВРЕМЕНЕМ

Как сообщила в своем аккаунте на Фейсбуке журналист Ирина Демченко, новости про Ивана Голунова показали Sky News, BBC, CNN, DW, Al Jazeera на английском, USA Today, France 24, Евроньюз, Fox News, о нем пишут Guardian, Independent, Telegraph, Times, американский Time, Arab News, Reuters, AFP, ABC News, Human Right Watch, Los Angelos Times, Washington Post, New York Times, OCCRP, BuzzFeed, Economist (список пополняется)...

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ТЕМ ВРЕМЕНЕМ

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