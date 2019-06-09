Нашим легкоатлетам не вернули флаг

Международная федерация легкой атлетики (IAAF) не стала восстанавливать в правах Федерацию легкой атлетики России (ВФЛА). Руководитель рабочей группы Рене Андерсен представил доклад, после которого совет IAAF решил продлить дисквалификацию, уже в 11-й раз!

А ведь на этот раз все надеялись, что дело наконец-то разрешится. Ведь российская сторона еще весной передала все допинг-пробы, которые запрашивало Всемирное антидопинговое агенство (ВАДА). А совсем недавно ВФЛА выплатила долг в размере 3,2 миллиона евро, образовавшийся в результате расходов на проведение различных экспертиз.

Но, похоже, этого чиновникам из IAAF показалось мало, и они решили не прикрывать кормушку. Как заявил Андерсен, вопрос восстановления ВФЛА будет рассмотрен после перепроверки данных допинг-проб московской лаборатории. «Неизвестно, как долго эта проверка продлится», - сказал он.

Пробы российских легкоатлетов передадут IAAF 18 июня, потом их будут изучать (опять же за наши деньги)... Но даже если никакого криминала в них не найдут, это все равно не будет гарантией скорой реабилитации.

Андерсен также заявил, что «отстраненные тренеры и врачи продолжают работать с российскими спортсменам», а это противоречит новой антидопинговой культуре.

Кроме того, рабочая группа IAAF ведет расследование по делу о возможной причастности официальных лиц ВФЛА к сокрытию допингового нарушения прыгуна Данилы Лысенко, который трижды пропустил допинг-контроль. «Вопрос восстановления не может быть рассмотрен до тех пор, пока эти расследования не закончатся», - говорят в Международной федерации.

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