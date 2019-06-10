- ...Александр, ну как - тебе удалось дозвониться до академика Чазова? Поздравить с юбилеем...

- Нет, увы.

Геннадий Онищенко: Я уверен, что Евгений Чазов говорил Брежневу и Андропову, что они - нездоровы 10 июня - 90 лет самому знаменитому доктору СССР и России 00:00 00:00

- Что так? Я же тебе давал номера телефонов.

- Близкие отказались соединить меня с Евгением Ивановичем. Придётся вас вот теперь пораспрашивать.

- Меня-то о чем?

- Чазов был министром здравоохранения СССР во времена Горбачева, когда Геннадий Онищенко пришел на службу народу… Ну, то есть - охранять здоровье нации. Вам же еще тогда удавалось с Евгением Ивановичем встречаться? Какое он производил на вас впечатление?

- Во-первых, Чазов - очень самобытное и действительно уникальное явление в нашей медицине. Он проработал в отрасли почти четыре десятка лет, возглавил 4-е Главное управление Минздрава СССР с приходом Брежнева и находился там почти весь брежневский период и застал еще горбачевский.

А насчёт 4-го управления... Уникальный случай: формально оно подчинялось Минздраву, но на самом деле было выше его...

На должность министра здравоохранения Чазов пришел с реформой. Его заслуга в том, что на первом съезде врачей, который был возобновлен в поздний советский период как высшая форма профессионального управления, пришло все Политбюро ЦК КПСС. Такого никогда не было.

- Это потому, что он Политбюро так лечил хорошо?

- Потому что он был авторитетом, в том числе, и политическим. Чазов создал диагностические центры по всей стране. И когда он выезжал в регионы, там заседал ЦК республики для обсуждения актуальных вопросов здравоохранения - или обком КПСС.

И Евгений Иванович проявлял уникальные организаторские способности. Например, землетрясение в Спитаке произошло 8 декабря 1988 года в 10 утра, и уже в этот же день вечером хирургические бригады лучших специалистов нашей страны, прежде всего, московских, были там и оказывали неотложную помощь.

- О Чазове помнят, прежде всего, как о руководителе 4-го Главного медицинского управления, когда он Брежнева долгие годы, Андропова - поддерживал. И даже есть такая легенда, что якобы Политбюро монгольской компартии специально собиралось, и вызывали Чазова, и он давал вердикт, что будто у Цэдэнбала мозг уже не работает – и после этого его переизбрали… Что вы по поводу этих легенд можете сказать?

- Ну, я бы сказал, что Чазов, будучи практическим врачом, еще был великим ученым. И он поощрял такую деятельность у своих коллег. И поэтому, безусловно, вердикты, которые выносились им и его коллегами, с которыми он работал, порой влияли на судьбы целых государств через их лидеров.

- А на наше государство через наших лидеров это повлияло как-то?

- Безусловно, повлияло.

- А как именно?

- Это сам Чазов хорошо описывает в своей книге. Я думаю, что мне туда добавить нечего.

Кроме Цэдэнбала у нас на наблюдении в 4-м управлении находились все лидеры просоветского блока, в том числе, и Египта, и Центральная Азия, и Ближний Восток – те, которые были с нами. И Чазов играл выдающуюся роль как в сохранении их здоровья, так и в оценке - скажем так, политических решений нашей страны по отношению к ним…

- А вот к нашим лидерам он мог такое же использовать…

- Во всяком случае, он как раз делал все для того, чтобы они были максимально работоспособны весь тот период, когда находились во главе государства.

- А Чазов мог бы, допустим, тому же Брежневу или Андропову, сказать, что вот - вы люди нездоровые? Или это невозможно было тогда?

- Я уверен, что он это говорил. Но это все является секретом. Утверждает меня в этой мысли то, что, когда он - уже будучи никем, вернее, на излете, - в том числе, высказывался и по Борису Николаевичу Ельцину, когда уже у нас наступила безответственная демократия…

- А что говорил?

- Вы откройте… и прочитайте… Евгений Иванович выдающийся ученый, врач и организатор здравоохранения, он сыграл огромную роль в нашем здравоохранении и хотелось бы мне пожелать ему сейчас в день его 90-летие здоровья и, по возможности, еще оказывать влияние на те непростые процессы, которые сегодня происходят в нашем здравоохранении.

- Слава Богу, у нас руководители сейчас все здоровы.

- Это очень важное обстоятельство, но мы говорим сегодня о Евгении Ивановиче.

- Мы присоединяемся ко всем пожеланиям и поздравлениям!

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