Технологии будущего: в России разработаны «умная дорога» и беспилотный грузовик

Беспилотный транспорт, «умные» автомобили, технологии, позволяющие доставить товар за неделю из Азию в Европу… Описанная картина — совсем не далекое будущее. Скорее, самое ближайшее. На Петербургском международном экономическом форуме прошла стратегическая сессия «Цифровой транспорт и логистика — лидерство России в транспортной интеграции Европы и Азии», где состоялась презентация первого в России полностью беспилотного грузового автомобиля и «умной дороги».

Эксперты, принявшие участие в дискуссии, считают, что немалые усилия бизнеса по цифровизации транспортного пространства, помноженные на выстраивание инфраструктуры и новых стандартов работы отрасли властями, позволит нашей стране вырасти до реальной транспортной державы.

СЕБЕСТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗОК УПАДЕТ ВДВОЕ

«Транзит через Россию быстрее, поэтому должен становиться безопаснее и выгоднее за счет внедрения информационных сервисов. И именно цифровая трансформация дорожных систем позволит сегодня повысить безопасность и комфорт водителей и пассажиров, а в перспективе ускорить запуск беспилотных автоперевозок. Мы поддерживаем работу российских компаний в этом направлении», — отметил Алексей Семенов, заместитель Министра транспорта России.

Тестирование «умной дороги» и беспилотного российского грузовика проводилось компанией «Национальные телематические системы» в течение двух лет на полигоне в Казани. Решение российских разработчиков предполагает запуск беспилотных автомобилей сначала на выделенных полосах, а затем постепенный перевод в такой режим всей дороги. Это исключает самый сложный этап по организации движения «беспилотников» на дорогах общего пользования, что пока не получилось у целого ряда разработчиков беспилотников во всем мире.

По словам генерального директора компании «Национальные телематические системы» Алексея Нащёкина, российская «умная дорога» изначально выполняет функцию системы управления дорожным движением нового поколения.

«При этом технология решает сразу несколько задач: организацию движения полностью беспилотных грузовиков и автоматическую передачу «подключенным автомобилям» всей необходимой информации - о скоростном режиме, метеообстановке, об ограничениях на маршруте и предупреждения возможных инцидентах на дороге».

Так дорожная инфраструктура становится гораздо «умнее» самого автомобиля. Больше того, при разработке полностью беспилотного грузовика проектировщики сначала лишили его кабины. Но у живых участников движения такой транспорт вызывал страх. В конце концов, технике все-таки оставили символическую кабину.

По расчетам разработчиков, использование беспилотных грузовиков, например на маршруте из Санкт-Петербурга в Москву, сократит себестоимость перевозки на 60%.

В РОССИЮ НА ТЕСТЫ

Готово ли государство к таким экспериментам? Вполне.

«На трассе М-11 находится наш первый пилотный проект тестирования технологий и инфраструктуры для движения беспилотного транспорта, который мы запустим», — поделился планами Вячеслав Петушенко, председатель правления госкомпании Автодор.

Зарубежный частный бизнес видит большие перспективы в развитии цифрового транспорта и логистики в России. И даже готов делиться своими технологиями! Так, встреча отраслевых экспертов на ПМЭФ началась с подписания меморандума между «Национальными телематическими системами» и всемирно известным шведским автоконцерном «Вольво». Речь идет о тестировании на российских дорогах беспилотных грузовиков из Европы, в частности, фуры от «Вольво» с русским именем Вера.

«Мы твердо верим, что Россия является идеальным местом для тестирования и внедрения такого рода инновационных транспортных решений. Сегодня я был очень впечатлен, услышав об амбициозной стратегии развития цифровой инфраструктуры и твердой приверженности российского правительства внедрению современных технологий. Мы готовы внести свой вклад в эту работу», — сообщил генеральный директор «Вольво Восток» Сергей Яворский.

ВРЕМЯ ДОГОВАРИВАТЬСЯ

Другое дело, что создание цифровой инфраструктуры в транспортной и дорожной отрасли – это не только строительство новых машин и дорог. В стране необходимо организовать «бесшовные» перевозки, единое цифровое пространство, возможность заказать доставку груза или купить билеты на все виды транспорта нажатием одной кнопки на своём телефоне и много чего еще...

Что уже сделано? На высокой стадии готовности находятся система пломбирования, где сосредоточена вся информация о грузе в цифровом виде, выстраивается структура Цифровой платформы транспортного комплекса. Другое дело, что отсутствие взаимосвязи между цифровыми платформами внутри России и разных стран сводят на нет основную часть усилий российского бизнеса и власти.

«С точки зрения создания доверенной среды, данные действующих в разных странах цифровых платформ могут быть использованы как справочные, но никак не могут быть использованы государственными органами при принятии решений для предоставления доступа к сервисам других платформ, — сообщил директор ассоциации «Цифровой транспорт и логистика», генеральный директор компании «РТ-Инвест Транспортные Системы» Антон Замков. - Это ключевая проблема, которую надо решить на площадках ШОС и ЕАЭС. А технологически всё готово».

Проще говоря, необходимо создавать единое транспортное пространство и логическую среду в странах-партнерах на основе единых правил.