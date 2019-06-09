Прилучный и Муцениеце отреагировали на слухи о разводе

На открытии «Кинотавра», как всегда, самые красивые кинопары демонстрируют лучшие наряды. Появилась на дорожке и звезда сериала «Мажор» Павел Прилучный.

Актёра сопровождала супруга и коллега Агата Муцениеце. В последнее время в прессе, то и дело появляются слухи о разводе этой звёздной пары.

И видимо, своим появлением на кинофестивале артисты решили развеять домыслы по поводу своего развода.

Напомним, совсем недавно, когда блогеры в очередной раз заговорили о разрыве супругов, Агата не удержалась, прокомментировала сплетни.

-На такие вещи я могу реагировать только с юмором, по-другому никак! -сказала в интервью журналу «7 дней» актриса.-Просто дешевенькие сайтики поняли, что если писать какие-то гадости про нас, то это читают. И все, понесло ребят. Ну а смысл мне их останавливать? Они пишут абсурдные вещи, какие-то сенсационные сообщения ни о чем. Ну, это обратная сторона популярности. Не вижу смысла из-за этого переживать. Что я могу сделать? Ничего. А ругаться с ними — это просто лишнее привлечение внимания к ним же. А Паша вообще не разбирается в этом. Он, мне кажется, не умеет смартфоном пользоваться. Так что тем более не обращает внимания на такие публикации.

Напомним: Прилучный и Муцениеце поженились в 2011 году. Супруги воспитывают двоих детей -Тимофея и Мию.

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