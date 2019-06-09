В «Шереметьево» сработала пожарная сигнализация и один из терминалов затопило

В распоряжении «КП» оказалось любопытное видео, на котором шереметьевский терминал В принимает душ, видимо, совсем обессилев на тридцатиградусной жаре. Вода льётся прямо из потолка неподалеку от стоек регистрации. Пассажиры при этом продолжают идти по своим делам. А обслуживающий персонал гоняет лужи спецмашиной для мойки полов. Ещё один сотрудник с печальным видом гонит волну шваброй.

Как сообщили в пресс-службе аэропорта «Шереметьево», ничего плохого не случилось. Пожарная сигнализация сработала случайно - сигнал оказался ложным.

С хлынувшей водой персонал расправился к 17.00. Сейчас в терминале В сухо как в Сахаре.

Некоторые пассажиры предположили, что это была новая услуга от аэропорта. И также связали ее появление с аномальным зноем, накрывшем столицу. Это не так.

Душевые комнаты, кстати, в «Шереметьево» действительно есть. Они расположены в терминале D. Работают ежедневно с 9.00 до 21.00. Цена вопроса - 400 рублей за полчаса. Желающим освежиться дают одноразовое полотенце, гель для душа и мыло.