2019-06-09T21:06:39+03:00
Происшествия

В «Шереметьево» сработала пожарная сигнализация и один из терминалов затопило

В аэропорту говорят, что воспламенения не было и тревога ложная [видео]
Павел КЛОКОВ
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В Шереметьево затопило терминал В из-за сработавшей сигнализацииВ Шереметьево затопило терминал В из-за сработавшей сигнализации
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В распоряжении «КП» оказалось любопытное видео, на котором шереметьевский терминал В принимает душ, видимо, совсем обессилев на тридцатиградусной жаре. Вода льётся прямо из потолка неподалеку от стоек регистрации. Пассажиры при этом продолжают идти по своим делам. А обслуживающий персонал гоняет лужи спецмашиной для мойки полов. Ещё один сотрудник с печальным видом гонит волну шваброй.

Как сообщили в пресс-службе аэропорта «Шереметьево», ничего плохого не случилось. Пожарная сигнализация сработала случайно - сигнал оказался ложным.

С хлынувшей водой персонал расправился к 17.00. Сейчас в терминале В сухо как в Сахаре.

Некоторые пассажиры предположили, что это была новая услуга от аэропорта. И также связали ее появление с аномальным зноем, накрывшем столицу. Это не так.

Душевые комнаты, кстати, в «Шереметьево» действительно есть. Они расположены в терминале D. Работают ежедневно с 9.00 до 21.00. Цена вопроса - 400 рублей за полчаса. Желающим освежиться дают одноразовое полотенце, гель для душа и мыло.

Пожарная сигнализация сработала в Шереметьево: терминал В залило водой.

ИСТОЧНИК KP.RU

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