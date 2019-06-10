2019-06-10T01:27:10+03:00
История современности

В чем сила, брат? В Ампере

10 июня 1836 года ушел из жизни отец электричества
Леонид РЕПИНобозреватель отдела специальных корреспондентов
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Несчастный гений Андре-Мари Ампер. Фото: wikimedia.orgНесчастный гений Андре-Мари Ампер. Фото: wikimedia.org
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Я когда-то пытался создать электрические часы. Дело было в далеком 1943 году. В один из последних немецких налетов бомба выбила стекла в доме и сбросила на пол старый будильник. Он онемел. Я подумал: если уж лапка лягушки дергается при пропускании через нее тока, то и будильник наверняка оживет. Обмотав часы медной проволокой, я смело воткнул концы в розетку...

Шибануло так, что я отлетел от стены. Ударная сила, как я позже узнал, равнялась десяти амперам. Это не оживило будильник, однако дало экспериментатору физически ощутимый урок. Конечно, я не знал тогда, что именно Ампер, великий ученый, физик и математик, ввел само понятие «электрический ток» и что это его именем названа единица силы тока.

В жизни Андре-Мари Ампер был глубоко несчастным и одиноким человеком, несмотря на наличие сына… Он мыкался в поисках работы, чтобы спасти безнадежно больную жену, соглашался хоть на репетиторство. Преподавателем он был хорошим, хотя никогда и нигде не учился. У отца была великолепная библиотека, и мальчик жадно читал все подряд. Отец призвал было репетитора перед школой, но тот изумился: мальчик знал поболее его самого!

Но недолго длилось счастье. Грянула революция, и отец оказался на гильотине…

Несчастья не прекратились даже тогда, когда имя ученого уже появляется в научных журналах. Его статьи по электродинамике, о природе магнетизма и особенно о собственных исследованиях по механическому взаимодействию токов заставляют говорить о нем как о взошедшем светиле. И никакой сколько-нибудь денежной работы ему не предлагают...

После того как Ампер предлагает доказательство принципа возможных перемещений - одно из главнейших законов теоретической механики, его избирают наконец членом Национального института науки и искусств. Он рад бесконечно. И огорчен, потому что в Академию его не пускают… Только со второго раза Ампера избирают в «бессмертные». Но самое удивительное - главное его открытие еще впереди!

Ампер погружается в работу Эрстеда, открывшего взаимодействие электрического и магнитного полей, идет дальше и после ряда опытов обнаруживает, что проводники, по которым течет электричество, притягиваются или отталкиваются в зависимости от направления тока! И это уже мировая сенсация.

Изумительный математик, он увязывает науку-практику с наукой-теорией рядом

изящных формул и пишет: «Пусть впоследствии создадут новые теории электричества… формула установленного мною закона останется незыблемой»...

Он умер от воспаления легких. В нищете. В одиночестве. Забытый всеми.

Вспомните о нем, когда включите свет в своем доме...

ИСТОЧНИК KP.RU

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