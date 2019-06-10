Лучших врачей страны наградят «Призванием»

Перед тем как наградить лучших из лучших, Елена Малышева призналась:

- За 19 лет медицина изменилась до неузнаваемости. Если раньше врач стоял у операционного стола, то сегодня хирург может оперировать пациентов, находясь около компьютера и руководя движениями робота-ассистента. Невероятные успехи достигнуты в онкологии, «гамма-нож», «кибернож» - эти понятия вошли в нашу жизнь. В России построен первый Центр протонной терапии. Но как бы ни изменялась наша профессия, медицина невозможна без самоотверженных и высококвалифицированных врачей.

И страна должна знать их имена!

«За верность профессии» на премию номинирован Виктор Иванович Гладышев (ФБГУ «Федеральный центр сердечно-сосудистой хирургии», Челябинск). Стаж в медицине 58 лет, в том числе специальности - сердечно-сосудистая хирургия - посвятил 55 лет. За это время выполнил более 8000 операций, за каждой из которых стоит спасенная человеческая жизнь. И сын, и внук Виктора Ивановича тоже стали кардиохирургами и оперируют в одной с ним клинике.

«За проведение уникальной операции, спасшей жизнь человека» на премию номинирована группа врачей под руководством доктора Сергея Васильевича Колесова (ФГБУ «Национальный медицинский исследовательский центр травматологии и ортопедии им. Н. Приорова» МЗ РФ, Москва).

Когда Андрюше Бондарю исполнился всего год, родители заметили, что у него формируется горбик. Они обращались к врачам, но никто помочь не мог. Время шло, мальчика буквально согнуло пополам. Исковерканный позвоночник отказывался служить, ребенка практически парализовало. Он не мог ходить. В инвалидной коляске с папой и мамой объехал лучшие клиники Европы, но нигде не брались помочь .

Как к последней надежде семья обратилась в Центральный институт травматологии и ортопедии к профессору Колесову. После тщательного клинико-рентгенологического анализа врачи сделали 3D-модель позвоночника мальчика. Было понятно, что позвоночник Андрюши практически сломан искривлением и спинной мозг сдавлен настолько, что, скорее всего, ребенок никогда не будет ходить. Операция должна была убрать это сдавление, чтобы вернуть подвижность ребенку.

И эта операция состоялась 29 ноября 2017 года, после того как врачи на 3D-модели просчитали каждый свой шаг. В позвоночник пациента вставляли специальные винты и соединяли их гибкими пластинами. Операция длилась 5 часов.

Прошло 2 года. Андрюша не просто ходит, он бегает! Врачи наблюдают за тем, чтобы он и дальше развивался нормально.

Операция такой сложности проведена впервые не только в нашей стране, но и в мире!

«За создание нового метода лечения» номинирована группа детских врачей под руководством Алексея Викторовича Трусова (ДГКБ № 9 им. Г. Сперанского, Москва). Хирурги, комбустиологи, реабилитологи создали технологию для реабилитации детей после тяжелых ожогов, когда кожа пострадала настолько, что выкроить лоскуток, чтобы заместить поврежденные фрагменты, просто нет возможности.

«Призвание». Премия лучшим врачам России. Смотрите 16 июня в 16.00, Первый.