2019-06-10T01:31:39+03:00
Здоровье

Лучших врачей страны наградят «Призванием»

В 19-й раз телеведущая Елена Малышева и музыкант Александр Розенбаум вручат премию самым заслуженным докторам России
Оксана КАЛЬНИНА
Поделиться:
Елена Малышева и Александр Розенбаум. Фото: 1tv.ruЕлена Малышева и Александр Розенбаум. Фото: 1tv.ru
Изменить размер текста:

Перед тем как наградить лучших из лучших, Елена Малышева призналась:

- За 19 лет медицина изменилась до неузнаваемости. Если раньше врач стоял у операционного стола, то сегодня хирург может оперировать пациентов, находясь около компьютера и руководя движениями робота-ассистента. Невероятные успехи достигнуты в онкологии, «гамма-нож», «кибернож» - эти понятия вошли в нашу жизнь. В России построен первый Центр протонной терапии. Но как бы ни изменялась наша профессия, медицина невозможна без самоотверженных и высококвалифицированных врачей.

И страна должна знать их имена!

«За верность профессии» на премию номинирован Виктор Иванович Гладышев (ФБГУ «Федеральный центр сердечно-сосудистой хирургии», Челябинск). Стаж в медицине 58 лет, в том числе специальности - сердечно-сосудистая хирургия - посвятил 55 лет. За это время выполнил более 8000 операций, за каждой из которых стоит спасенная человеческая жизнь. И сын, и внук Виктора Ивановича тоже стали кардиохирургами и оперируют в одной с ним клинике.

«За проведение уникальной операции, спасшей жизнь человека» на премию номинирована группа врачей под руководством доктора Сергея Васильевича Колесова (ФГБУ «Национальный медицинский исследовательский центр травматологии и ортопедии им. Н. Приорова» МЗ РФ, Москва).

Когда Андрюше Бондарю исполнился всего год, родители заметили, что у него формируется горбик. Они обращались к врачам, но никто помочь не мог. Время шло, мальчика буквально согнуло пополам. Исковерканный позвоночник отказывался служить, ребенка практически парализовало. Он не мог ходить. В инвалидной коляске с папой и мамой объехал лучшие клиники Европы, но нигде не брались помочь .

Как к последней надежде семья обратилась в Центральный институт травматологии и ортопедии к профессору Колесову. После тщательного клинико-рентгенологического анализа врачи сделали 3D-модель позвоночника мальчика. Было понятно, что позвоночник Андрюши практически сломан искривлением и спинной мозг сдавлен настолько, что, скорее всего, ребенок никогда не будет ходить. Операция должна была убрать это сдавление, чтобы вернуть подвижность ребенку.

И эта операция состоялась 29 ноября 2017 года, после того как врачи на 3D-модели просчитали каждый свой шаг. В позвоночник пациента вставляли специальные винты и соединяли их гибкими пластинами. Операция длилась 5 часов.

Прошло 2 года. Андрюша не просто ходит, он бегает! Врачи наблюдают за тем, чтобы он и дальше развивался нормально.

Операция такой сложности проведена впервые не только в нашей стране, но и в мире!

«За создание нового метода лечения» номинирована группа детских врачей под руководством Алексея Викторовича Трусова (ДГКБ № 9 им. Г. Сперанского, Москва). Хирурги, комбустиологи, реабилитологи создали технологию для реабилитации детей после тяжелых ожогов, когда кожа пострадала настолько, что выкроить лоскуток, чтобы заместить поврежденные фрагменты, просто нет возможности.

«Призвание». Премия лучшим врачам России. Смотрите 16 июня в 16.00, Первый.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Черные точки на носу
Неизвестно, боялись ли так сильно черных точек на носу наши бабушки, но современная девушка после рекламной атаки телевизора готова положить жизнь и не одну полоску на нос ради того, чтобы избавиться от них. Помимо «наклеек красоты» в ход идут тоники, скр
Три необычных предвестника инфаркта
Каждое утро на Первом канале известная телеведущая и врач Елена Малышева рассказывает, как обустроить свой быт так, чтобы жить было не только здОрово, но и здорОво. А для тех, кто не успел к эфиру, мы напоминаем о самых интересных темах программы
Обзор инновационного лазерного оборудования: новенький MeDioStar Monolith и универсальный MeDioStar NeXT PRO
На качество и безопасность лазерной эпиляции прежде всего влияет два фактора – профессионализм специалиста, а также модель оборудования, на котором проводится процедура
Новости 24
Глава МВФ: Торговые войны между странами угрожают мировой экономике
ЕС признал новое правительство Молдавии и заявил о готовности с ним работать
Источник в епархии: Алтушкин и Козицын заявили, что «храм будет либо в сквере, либо нигде»
По факту массовых беспорядков в сквере Екатеринбурга возбуждено «секретное» уголовное дело
Горбачёв признался, что пока не смотрел сериал «Чернобыль»
Лепс сожалеет, что отменили выступление «Машины времени» на концерте в День России
США перебросили в Польшу самолет для наступательных операций
В Совфеде прокомментировали заявление Порошенко о готовности занять пост премьера Украины
Хабенский высказался о задержании Голунова на "Кинотавре"
"Похитившая" своих детей россиянка попала в изолятор американской тюрьмы за отказ делать пробу Манту
Акция против закона об экстрадиции в Гонконге переросла в беспорядки
Российских гимнасток наградили под гимн СССР в Чехии
В Лондоне огонь уничтожил семиэтажный дом
Ракетный комплекс "Утес" в Крыму назвали "убийцей американского флота"
На выборах президента Казахстана победил Касым-Жомар Токаев
Роспотребнадзор проверит средство для прочистки труб "Крот", которым отравился Алибасов
Трамп объявил о начале "великолепного сотрудничества" с Мексикой
В Нью-Йорке затруднен доступ на избирательный участок в генконсульстве Казахстана
Госдума хочет ввести рейтинг деловой репутации бизнеса для участия в госзакупках
Сотни тысяч жителей Гонконга вышли на улицы против закона об экстрадиции
Владимир Путин направил приветствие участникам юбилейного "Кинотавра"
В день выборов президента полиция Казахстана задержала 500 участников несанкционированных митингов
ЦИК признал выборы в парламент Южной Осетии состоявшимися
Захарова: США сделают все для ослабления взаимодействия Москвы и Пекина
В Иране наладили производство собственной системы ПВО
В Польше грузовик протаранил шесть машин: 6 человек погибли, 11 в больнице
Два города в Украине оставят без воды из-за попадания химикатов в реку
Голосование на президентских выборах в Казахстане завершено: явка составила 77%