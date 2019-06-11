Богатые жены шоу-бизнеса: Гагарина сама построит дом, а Лолита возместит мужу затраты на ремонт

Как говорил незабвенный Гоша из культовой ленты «Москва слезам не верит»: «Если женщина выше по положению или зарабатывает больше, то это уже не семья». Прошло ровно 40 лет, и все изменилось. Но если одни дамы готовы смириться и озолотить мужей, другие при разводе вывозят все вплоть до последней вазочки...

Полина Гагарина

Хрупкая блондинка не скрывает, что тащит на себе семейный бюджет — только за прошлый год звезда заработала 4,1 млн долларов. Замуж за фотографа глянцевых журналов Дмитрия Исхакова певица вышла пять лет назад, когда уже рвала чарты и собиралась на «Евровидение». На конфетно-букетный период ухажеру хватало, но семейная жизнь семейная — другое дело. Поэтому о финансах пара договорилась еще до свадьбы.

- Он с самого начала знал, что я певица, и понимал, что будет зарабатывать меньше. Муж с этим живет - это очевидно и это нормально, - призналась Гагарина в недавнем интервью. - Артисты получают за свою профессию вот столько, если они востребованы. А фотографы - вот столько. И кстати, очень неплохо. Кроме того, он делает мне лучшие снимки и монтирует клипы — просто потому, что любит.

Бюджет у супругов раздельный: на нем - повседневные нужды семьи, на ней — крупные траты. Сейчас Гагарина строит дом для семьи (пара воспитывают общую дочь и сына певицы от первого брака с актером Петром Кисловым). Правда, на кого будет записан особняк, певица умалчивает.

Алена Водонаева

Звезда «Дома-2», а теперь еще телеведущая, писательница и владелица маникюрных салонов в апреле развелась со вторым мужем — питерским музыкантом Алексеем Косинусом. Их брак продлился полтора года, и на днях Водонаева решилась на откровения: мол, устала всем рулить и обеспечивать себя сама. Кстати, поклонники телеведущей с первых дней обзывали ее бесславного избранника альфонсом.

После развода с Алексеем Косинусом Алена Водонаева вывозит из его дома всю купленную ею мебель.Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

- Я всегда зарабатывала себе на жизнь. И даже будучи замужем, рассчитывала только на себя, - заявила ведущая. - Но статус партнера, его желание идти вперед для меня важно. Я не могу уважать мужчину, если он слабее, довольствуется малым и не хочет зарабатывать. Мечтаю встретить целеустремленного и обеспеченного мужчину. Мой второй муж - музыкант. Был бы бизнесмен, не развелась бы.

Но тут, видимо, Алена лукавит, ведь ее первый муж как раз-таки был коммерсантом, а брак все равно распался через год. Зато теперь у Водонаевой появилось наконец надежное плечо: восьмилетний сын Богдан, который зарабатывает на чехлах для телефонов, отвел маму в ресторан и заплатил по счету. А Алена тем временем готовится вывозить мебель из квартиры второго мужа — говорит, что кресла и шкафы покупала за свои деньги.

Лолита

Эпатажная Лола, чьи гонорары за корпоративы после истории с «голым комбинезоном» взлетели до 40-50 тысяч долларов, замужем в пятый раз, и этот брак певицы уже поставил рекорд по продолжительности. С 2010 года Милявская счастлива с фитнес-тренером из Белоруссии Дмитрием Ивановым, который не только младше на 12 лет, но и совсем не богат. Злые языки пророчили этой паре скорый конец.

Лолита и Дмитрий Иванов составили брачный контракт.Фото: Евгения ГУСЕВА

- Подобное шушуканье похоже на зависть, - еще в начале отношений ответила сплетникам артистка. - Мол, не успел в Москву переехать, и сразу в дамки. Но Дима и до меня каторжно работал. Столица не сразу его приняла — пришлось помыкаться без нормальной работы и жилья.

Кстати, с Ивановым певица впервые заключила брачный контракт. Как вспоминает артистка, от предыдущих мужей она уходила, порой оставляя им имущество из гордости - и теперь не рекомендует так поступать. Контракт Милявской и Иванова касается исключительно материальных вопросов. Все, что было нажито до свадьбы и то, что куплено в браке на фамилию каждого из супругов, так и останется личной собственностью. Юристы учли даже мелочи: если Иванов сделает ремонт в квартире Милявской, при разводе он имеет право на компенсацию затрат.

Анна Нетребко

Оперная дива, билеты на концерты которой доходят до 300 тысяч рублей (и расходятся за рекордные сроки — в среднем 14 минут!), четыре года назад вышла замуж за народного артиста Азербайджана Юзифа Эйвазова. Пара познакомилась на репетиции оперы в Риме, когда Нетребко уже была мировой звездой из списка Forbes — ее годовые доходы оценивают в 7,5 млн долларов. Артистка признавалась, что когда обратила внимание на коллегу, он даже испугался, что не справится с такой шикарной женщиной. Ведь заработки Эйвазова все же скромнее, хотя он — ученик Лучано Паваротти, выступает на лучших мировых площадках. Как ни странно, но с появлением супруга материальное положение певицы только улучшилось.

Анна Нетребко после свадьбы с Юзифом Эйвазовым сумела повысить свое благосостояние.Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

- Я совершенно не умею копить, - говорит Нетребко. - А мой замечательный муж умеет держать семейный бюджет, начал вести финансовый учет наших трат.

Между тем, Юзеф настоял и на заключении брачного договора — не хотел, чтобы на него косо поглядывали: мол, у невесты есть собственность, а у него — нет. Детали контракта пара не разглашает, но оба намекают: все права у жены.

Екатерина Варнава

Казалось бы, горячая штучка Екатерина Варнава как нельзя лучше подходит на роль красотки-спутница олигарха. Богатые поклонники у актрисы действительно были, но выбрала она парня из народа. С танцором Константином Мякиньковым звезда познакомилась на съемках Comedy Woman, куда никому не известный паренек из Пензы пришел на кастинг. Вместе они шесть лет, и хотя в прессе то и дело появляются сообщения о тайной свадьбе, до сих пор не женаты — живут в гражданском браке.

Екатерина Варнава шесть лет счастлива с танцором Константином Мякиньковым.Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

- Поначалу Костя не мог покупать мне безлактозное молоко и безглютеновый хлеб в том магазине, в котором все это покупала я, - честно рассказывает комедиантка. - Но он сделал все возможное, чтобы заработать нам и на хлеб, и на квартиру. Мы все эти годы снимали - и вот сейчас купили свою.

Сейчас Екатерина — девушка обеспеченная: одни только рекламные доходы исчисляются миллионами. Работает только по предоплате, и 100%-ный гонорар получает, даже если рекламодатель отказывается от проекта. Летает бизнес-классом, останавливается лишь в пятизвездочных отелях. К слову, Варнава из небогатой семьи, всего добилась сама — несколько лет выступала в КВН, а в Comedy Woman стала не просто секс-символом шоу, но и пахала как хореограф. Поэтому по-настоящему ценит старания своего мужчины: «Неважно, кто сколько зарабатывает. Важно, чтобы мужчина работал. И Костя свои деньги зарабатывает буквально потом и кровью».