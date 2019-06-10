2019-06-10T22:59:17+03:00
Звезды

"Есть риск кровотечения, наступают решающие сутки": сын Алибасова в реанимации молится о здоровье отца

Прогнозы врачей пока неутешительны - ситуация может ухудшиться в любой момент [эксклюзив kp.ru]
Алена МАРТЫНОВА
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Бари Алибасов.Бари Алибасов.Фото: Иван МАКЕЕВ
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Около часа назад СМИ облетела срочная новость: у Бари Алибасова, который седьмые сутки находится в реанимации института имени Склифосовского после случайного отравления жидкостью для очистки труб, началось внутреннее кровотечение. Врачи пытаются его остановить, но ситуация тяжелая: гемоглобин упал до критической отметки, музыкант впал в кому...

Оказалось, как и на прошлой неделе, когда любители хайпа сообщили, что Бари Каримович скончался, это дезинформация. Об этом "Комсомольской правде" рассказал сын продюсера Бари Алибасов-младший.

- Кровотечение действительно может начаться, есть такая вероятность, если вскроется циркулярный ожог в пищеводе, - сообщил Бари Бариевич, который с первых суток дежурит в Склифе у палаты отца. - Зона риска - четыре дня. В этот срок все должно решиться. Поэтому сейчас просто ждем и надеемся на лучшее. Врачи за ним активно наблюдают, делают все возможное.

Как полагает сын продюсера, информация об осложнениях пошла после выхода в дальневосточном эфире популярного ток-шоу на федеральном канале - там родственники женщины, которая скончалась все в том же Склифе после случайно выпитого "Крота", рассказали о своей трагедии.

Напомним, артиста госпитализировали 4 июня, когда он по ошибке выпил стакан химиката, перепутав в темноте бутылку "Крота" с соком. Свой 72-й день рождения 6 июня Алибасов встретил в реанимации, а поклонники устроили под окнами палаты флешмоб, выкрикивая "Здоровья Бари!". В Склиф приезжала также группа "На-На", но пока к продюсеру никого не пускают.

Свой 72-й день рождения 6 июня Алибасов встретил в реанимации. Фото: Иван МАКЕЕВ

Свой 72-й день рождения 6 июня Алибасов встретил в реанимации.Фото: Иван МАКЕЕВ

В день рождения продюсера врачи приняли решение ввести Алибасова в медикаментозный сон, чтобы устранить болевые ощущения и обездвижить пациента для проведения всех необходимых манипуляций. Медики прогнозировали, что музыкант проведет во сне двое суток — в настоящее время прошло уже четверо. По последней информации от врачей, Бари Алибасов уже никогда не сможет питаться самостоятельно.

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Четвёртый день Бари Алибасов находится в реанимации института имени Склифосовского, куда попал после того, как по ошибке выпил жидкость для прочистки труб. Пока состояние артиста оценивается как тяжёлое, но прогнозы врачей в целом благоприятны. Как сообщила «Комсомолке» личный доктор артиста Марият Мухина, операция на пищеводе Бари Каримовичу не понадобится, и возможно, уже через месяц он выпишется из больницы (подробности).

Бари Алибасов выпил жидкость для прочистки труб и попал в реанимацию.Бари Алибасов попал в реанимацию после того, как выпил жидкость для прочистки труб.

ИСТОЧНИК KP.RU

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