2019-06-10T09:15:36+03:00
В мире

ЦИК: Токаев одержал победу на выборах президента Казахстана с 70,76% голосов

По всем предварительным данным, действующий глава Казахстана победил в борьбе за пост президента страны в первом туре и с большим отрывом
Александр ГРИШИН@orgstruk
Поделиться:
По итогам опросов сенсаций почти не произошло. Больше всего, 70,76% голосов набрал кандидат от партии «Нур Отан» ТокаевПо итогам опросов сенсаций почти не произошло. Больше всего, 70,76% голосов набрал кандидат от партии «Нур Отан» ТокаевФото: REUTERS
Изменить размер текста:

Законодательство Казахстана таково, что даже данные экзит-поллов можно обнародовать не по окончании голосования, а не раньше начала новых суток. Когда практически все избирательные участки уже будут закрыты. Поэтому в полночь ЦИК Казахстана с некоторым опозданием озвучил результаты явки (77,4%), а две структуры, которые и были на это уполномочены, обнародовали итоги своих опросов возле участковых избирательных комиссий.

По итогам опросов сенсаций почти не произошло. Больше всего, 70,76% голосов набрал действующий президент и кандидат в президенты от партии «Нур Отан» Токаев. На втором месте – радикальный оппозиционер Косанов, на третьем – кандидат от партии предпринимателей «Ак жол» (условно, правоцентристская либеральная политсила) Дания Еспаева. Почему почти? Потому что, если Еспаевой и пророчили около 5% голосов, как оно и получилось согласно данным социологов, то Косанов по проводившимся опросам не выходил за пределы 8%, а вот на реальном голосовании, если верить опросам, ему отдали свой голос не менее 15% избирателей. И это очень серьезный результат. Мощная заявка на выборах следующего состава республиканского парламента. Тем более, что все чаще и все громче в республике звучат голоса о необходимости перехода к парламентско-президентской форме государственного управления.

Однако, опросы опросами, но все ждут официальных данных о распределении голосов на выборах от Центризбиркома Казахстана. И ЦИК пообещал огласить предварительные, вполне официальные, но не окончательные данные уже в течение понедельника. Первоначально оглашение информации было анонсировано на 10 часов утра (07-00 по Москве), но в итоге задержалось более чем на два часа и первые цифры стали доступны после полудня по местному времени.

ТЕМ ВРЕМЕНЕМ

На выборах президента Казахстана победил Касым-Жомар Токаев

Президентская гонка в Казахстане закончилась победой Касым-Жомар Токаева. По данным экзитполов, политик заручился поддержкой около 70% избирателей. Это гарантирует ему победу в первом туре. Отметим, что проведение экзитполов в стране доверили двум организациям. Их цифры немного различаются (подробности).

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Как проходят выборы президента Казахстана

В воскресенье в 7 утра началось голосование на внеочередных выборах президента страны (подробности)

Выборы президента Казахстана 2019: Токаев и Назарбаев проголосовали среди обычных избирателей

Воскресное выборное утро 9 июня выдалось в столице Казахстана не самым приятным по погоде. С утра зарядил мерзко моросящий дождик, зато ветер стих, а потому местные +11, если верить интернету, воспринимались гораздо комфортнее пятничных ветреных +16, Впрочем, народ в Нур-Султане живет, привычный к любым климатическим капризам, и у погоды, равно как и у непогоды, не было никаких шансов повлиять на голосование. (подробности)

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на тематическую рассылку, и не пропускайте материалы, которые пишет Александр ГРИШИН

 
Читайте также
Что сейчас происходит в Молдове: Суд лишил Додона полномочий президента, Демпартия пытается вернуться во власть
Пока на стороне тех, кто «захватил государство», силовые ведомства и ребята в спортивной форме. Народ поддерживает Додона, социалистов и АКУМ [онлайн-трансляция]
Новости 24
Всемирный банк назвал факторы, угрожающие российской экономике
На смартфонах с системой Android обнаружили предустановленный вирус
Жертвами массовых протестов на Гаити стали два человека
В США сложилась удручающая ситуация с бомбардировщиками B-1B Lancer
Финские пограничники столкнулись с русским "трехголовым чудищем"
Погода в Москве на 10 июня 2019 года: гроза, град и сильный ветер
Данные клиентов трех российских банков оказались в открытом доступе
Несколько крупных технологических компаний запретили сотрудникам общаться с коллегами из Huawei
Орешкин: Предложенный премьером Японии план сотрудничества с Россией «показал конкретные результаты»
Жертвами обвала на китайской шахте стали девять человек
Киев обеспокоен ситуацией в Молдавии
Два бойца ВСУ подорвались на минах в Донбассе
В Роструде напомнили, что началась сокращённая рабочая неделя
Британии пригрозили дефолтом, если страна не заплатит ЕС $50 млрд отступных
НАТО: Цель учений на Балтике – показать, что Альянс может защитить себя от любого противника
Команда «Феррари» подала апелляцию на штраф своего пилота «Формулы-1» Феттеля
Киану Ривз объявил дату выхода игры Cyberpunk 2077
Власти Солсбери хотят выкупить дом Скрипаля
Глава МВФ: Торговые войны между странами угрожают мировой экономике
ЕС признал новое правительство Молдавии и заявил о готовности с ним работать
Источник в епархии: Алтушкин и Козицын заявили, что «храм будет либо в сквере, либо нигде»
По факту массовых беспорядков в сквере Екатеринбурга возбуждено «секретное» уголовное дело
Горбачёв признался, что пока не смотрел сериал «Чернобыль»
Лепс сожалеет, что отменили выступление «Машины времени» на концерте в День России
США перебросили в Польшу самолет для наступательных операций
В Совфеде прокомментировали заявление Порошенко о готовности занять пост премьера Украины