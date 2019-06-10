ЦИК: Токаев одержал победу на выборах президента Казахстана с 70,76% голосов

Законодательство Казахстана таково, что даже данные экзит-поллов можно обнародовать не по окончании голосования, а не раньше начала новых суток. Когда практически все избирательные участки уже будут закрыты. Поэтому в полночь ЦИК Казахстана с некоторым опозданием озвучил результаты явки (77,4%), а две структуры, которые и были на это уполномочены, обнародовали итоги своих опросов возле участковых избирательных комиссий.

По итогам опросов сенсаций почти не произошло. Больше всего, 70,76% голосов набрал действующий президент и кандидат в президенты от партии «Нур Отан» Токаев. На втором месте – радикальный оппозиционер Косанов, на третьем – кандидат от партии предпринимателей «Ак жол» (условно, правоцентристская либеральная политсила) Дания Еспаева. Почему почти? Потому что, если Еспаевой и пророчили около 5% голосов, как оно и получилось согласно данным социологов, то Косанов по проводившимся опросам не выходил за пределы 8%, а вот на реальном голосовании, если верить опросам, ему отдали свой голос не менее 15% избирателей. И это очень серьезный результат. Мощная заявка на выборах следующего состава республиканского парламента. Тем более, что все чаще и все громче в республике звучат голоса о необходимости перехода к парламентско-президентской форме государственного управления.

Однако, опросы опросами, но все ждут официальных данных о распределении голосов на выборах от Центризбиркома Казахстана. И ЦИК пообещал огласить предварительные, вполне официальные, но не окончательные данные уже в течение понедельника. Первоначально оглашение информации было анонсировано на 10 часов утра (07-00 по Москве), но в итоге задержалось более чем на два часа и первые цифры стали доступны после полудня по местному времени.

ТЕМ ВРЕМЕНЕМ

На выборах президента Казахстана победил Касым-Жомар Токаев

Президентская гонка в Казахстане закончилась победой Касым-Жомар Токаева. По данным экзитполов, политик заручился поддержкой около 70% избирателей. Это гарантирует ему победу в первом туре. Отметим, что проведение экзитполов в стране доверили двум организациям. Их цифры немного различаются (подробности).

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Как проходят выборы президента Казахстана

В воскресенье в 7 утра началось голосование на внеочередных выборах президента страны (подробности)

Выборы президента Казахстана 2019: Токаев и Назарбаев проголосовали среди обычных избирателей

Воскресное выборное утро 9 июня выдалось в столице Казахстана не самым приятным по погоде. С утра зарядил мерзко моросящий дождик, зато ветер стих, а потому местные +11, если верить интернету, воспринимались гораздо комфортнее пятничных ветреных +16, Впрочем, народ в Нур-Султане живет, привычный к любым климатическим капризам, и у погоды, равно как и у непогоды, не было никаких шансов повлиять на голосование. (подробности)