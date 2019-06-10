Лучшая легкоатлетка России призвала главу федерации уйти в отставку

Многократная чемпионка мира и Европы Мария Лацискене прокомментировала у себя в Инстаграм продление дисквалификации Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА). Многолетний мировой лидер по прыжкам в высоту написала, что в нынешней ситуации виноваты не только спортивные чиновники, но и тренеры, не знающие как побеждать без допинга.

«За последние три с половиной года я раз двести слышала, что всё сделано и нас вот-вот восстановят. Но это лишь красивая обертка, которую нам пытаются навязать. Всем этим людям кажется, что спортсмены ничего не видят, не понимают и вообще их дело прыгать и молчать. Они забыли, что без атлетов, существование любой спортивной организации или федерации, не имеет смысла. Они просто отмахиваются от нас, прикрывая друг друга.

Мы можем сколько угодно заниматься самообманом, рассказывая о том, как наших легкоатлетов боится Запад, о миллионах пунктах «дорожной карты», которые были выполнены на бумаге. Но то, что мы сделали собственными руками с нашей легкой атлетикой за эти несколько лет, ни одна бумага не вытерпит.

Надеюсь, у людей, причастных к этому нескончаемому позору, все-таки хватит мужества уйти. Самим. И не думайте, что я говорю только о руководстве, речь и о действующих тренерах, которые все еще уверены, что без допинга невозможно побеждать. Им давно пора на покой. Новое поколение наших легкоатлетов должно вырасти с иной философией, а её любому спортсмену закладывает именно тренер. Разговоры о том, что на допинге сидит весь мир, неуместны. Не надо спасать весь мир, необходимо спасти то, что осталось от российской легкой атлетики», - написала Лацискене.

Вскоре Марию поддержала прнаша прыгунья в длину Дарья Клишина, которая прокомментировала ее пост.

- Прямо в точку, - написала она, добавив смайлик с пальце вверх.

Напомним, что в мае отправить в отставку руководство ВФЛА предлагал глава РУСАДА Юрий Ганус.

ИЗ ИСТОРИИ ВОПРОСА

ВФЛА после-допинг скандала была дисквалифицирована еще в 2015 год . На Олимпиаде в Рио-2016 наших легкоатлетов не допустили, там от России выступала только Дарья Клишина. С тех пор отдельные легкоатлеты выступают на международных соревнованиях в статусе нейтральных спортсменов, а когда они побеждают поднимают белый флаг и звучит гимн IAAF.