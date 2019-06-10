Как в Дзержинске энтузиасты развивают паралимпийскую игру бочча

13 мячей, ровная площадка и команды, внимательно просчитывающие траектории - игра бочча по своим правилам чем-то напоминает керлинг. Только играть в нее могут люди с самыми разными ограничениями здоровья: инвалиды-колясочники, спортсмены с поражениями верхних и нижних конечностей, ДЦП и другими неврологическими заболеваниями. Этот вид спорта не только помогает поддерживать мышечный тонус, укреплять здоровье, развивать выносливость, но и требует точности, расчета, быстроты реакции

“На первом же своем международном турнире порвали всех”

В Дзержинск Нижегородской области боччу привезли энтузиасты - и эта игра настолько здесь прижилась, что в городе появилось несколько команд, начали проводиться областные соревнования.

- Я познакомился с этой игрой в 2014 году, когда ездил по другим социальным проектам. Рассказал ребятам, идея всем понравилась, но не было возможности заниматься, - рассказывает председатель общественной организации инвалидов-колясочников «ПараПлан» Михаил Четвертаков. - Потом к нам обратился тренер из дзержинского ФОКа Владимир Гайдуков, он захотел развивать этот вид спорта, создать федерацию. Буквально чудом у нас появился первый набор для игры в боччу - ведь это очень дорогой вид спорта, один набор стоит порядка 30 тысяч рублей.

Правила игры в боччу похожи на керлинг. Фото: vk.com/rooikparaplan

Желающих сразу набралось достаточно. Даже играя одним набором по очереди, спортсмены делали первые успехи, стали одними из лучших в области. Им начали поступать приглашения на всероссийские соревнования. На первом же своем международном турнире в Ереване дзержинские игроки заняли первое место.

Так родилась идея не только выезжать но соревнования, но и провести их у себя.

- Мы подали проект открытых областных соревнований “Бочча-52” на президентский грант. Делали это впервые и даже не ожидали, что нашу заявку поддержат. Грант помог приобрести сразу несколько наборов для боччи, в том числе и две рампы - они позволяют играть людям с самыми тяжелыми нарушениями опорно-двигательного аппарата. К нам смогли приехать ребята из самых отдаленных уголков области и тоже попробовать свои силы в этом виде спорта, - отмечает Михаил. - Когда мы только начинали, на весь город набиралось не больше трех команд, а сейчас их настолько много, что ребята иногда тянут жребий, чтобы решить, кто поедет на соревнования. Мы надеемся в скором будущем попасть на профессиональный уровень. У нас есть несколько ребят, которые могли бы претендовать на паралимпийскую сборную.

Рампы для игры в боччу Фото: vk.com/rooikparaplan

Как бочча меняет жизни

Для людей с инвалидностью в этой игре важны не только медали и награды. Она дарит нечто большее - эмоции, друзей, цель.

- Бочча - это очень увлекательная игра. Здесь нужна точность попаданий, расчет, - рассказывает Михаил. - Среди людей с инвалидностью она популярна, потому что хорошо развивает моторику. Ребята, которые раньше даже ложку не могли поднести ко рту, благодаря бочче научились владеть руками. Еще игра дарит море позитивных эмоций, азарт. Помогает решить и проблему с занятостью. Ведь людей с инвалидностью неохотно берут на работу, им сложно найти себя в жизни. У нас есть несколько человек, которые раньше не знали о нашей организации и об этом виде спорта. Мы их нашли и буквально вытащили из дома. И теперь у них появились друзья, появились цели.

Дзержинские ребята не устают доказывать, что нет границ для человека... Фото: vk.com/rooikparaplan

... участвуют в речных сплавах... Фото: vk.com/rooikparaplan

... и даже покоряют небо Фото: личный архив Михаила Четвертакова

Игра помогает изменится не только самим спортсменам - но и волонтерам, которые им помогают. Многим из игроков в боччу нужна поддержка добровольцев на поле. В Дзержинске ими стали ребята, которых принято называть “трудными подростками” - воспитанники клуба “Заря”.

- Официально нашей организации четвертый год, но основная команда вместе уже больше семи лет. И ребята были с нами с самого начала, - говорит Михаил. - Вместе мы ходили в походы, проводили праздники, помогали друг другу. Работая с людьми с инвалидностью, подростки начинали видеть мир под другим углом, иначе. Сейчас мы стараемся брать их с собой в поездки на соревнования. И на наших глазах они меняются, получают образование, выбирают активный, здоровый образ жизни.Те, кто уже вырос, завел собственные семьи, возвращаются к нам, помогают по старой дружбе - и это очень приятно.

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