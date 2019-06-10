Марокко выступит страной-партнером SEAFOOD EXPO RUSSIA

Рыбопромышленники с Африканского континента масштабной делегацией прибудут в Санкт-Петербург для участия в III Международной выставке рыбной индустрии, морепродуктов и технологий (SEAFOOD EXPO RUSSIA 2019), которая пройдет 10-12 июля в тандеме с Международным рыбопромышленным форумом. Национальный стенд Марокко займет свыше 200 кв. метров и станет самой большой объединенной экспозицией выставки.

Дары Атлантического океана продемонстрируют 12 ведущих марокканских поставщиков рыбы и морепродуктов - Cumarex, Damsa, Derhem Sea Food, Sud Process Fishing (Hbz), King Pelagique Group, Oceamic Laayoune II, SarmaFish, Trans Afrique Traders Tat, Katasab Fish, SOZACOP SARL, а также профильные ассоциации ASPAM и FENIP. На витринах стенда можно будет увидеть осьминогов, каракатиц, кальмаров, устриц, раков, креветок, сардину, сардинеллу, скумбрию, анчоуса, тунца, а также продукцию глубокой степени переработки - консервы и рыбную муку.

Ожидается, что марокканскую делегацию возглавит министр сельского хозяйства и рыболовства Азиз Аханнуш, который примет личное участие в церемонии открытия мероприятий и деловой программе форума.

Помимо марокканского стенда SEAFOOD EXPO RUSSIA 2019 представит еще 6 объединенных национальных экспозицийФото: предоставлено организаторами

Напомним, отношения между Россией и Королевством Марокко закреплены межправительственным соглашением о сотрудничестве в области рыбного хозяйства, согласно которому российской стороне выделяется ежегодная квота на вылов мелких пелагических рыб в атлантической рыболовной зоне Марокко.

«Мы очень рады во второй раз принять африканских коллег на петербургской выставке. Переговоры об этом мы провели еще в начале года в Агадире, на полях марокканского рыбопромышленного салона «Halieutis», где Россия выступала также с национальным стендом. Тогда вместе с нашими рыбаками мы произвели настоящий фурор, получив приз за лучшую иностранную экспозицию. У нас сложились хорошие партнерские отношения с марокканской стороной, и мы надеемся на долгосрочное и плодотворное сотрудничество», - отметил генеральный директор Expo Solutions Group Иван Фетисов.

Помимо марокканского стенда SEAFOOD EXPO RUSSIA 2019 представит еще 6 объединенных национальных экспозиций - Турции, Дании, Испании, Китая, а также лидеров мировой рыбной промышленности Норвегии и Исландии. Компании выступят в сегментах производства рыбоперерабатывающего оборудования, технологий для аквакультуры, судостроения, судоремонта и логистики.

III Международный рыбопромышленный форум и выставка рыбной индустрии, морепродуктов и технологий пройдут с 10 по 12 июля в Санкт-Петербурге на площадке КВЦ «Экспофорум». Ожидается участие более 300 компаний из 35 регионов России и 25 стран мира. Мероприятия посетят свыше 9000 человек. Оператор SEAFOOD EXPO RUSSIA – выставочная компания полного цикла Expo Solutions Group.