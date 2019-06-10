2019-06-10T13:08:52+03:00
Происшествия

Следователи поймали "алмазную мафию" с поличным: сотрудница "Алросы" пыталась вынести драгоценностей на 22 миллиона рублей

Она и двое ее подельников были арестованы [видео]
Василиса НИКОЛАЕВА
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Были ли у банды другие подельники и сколько всего они украли выясняют полицейскиеБыли ли у банды другие подельники и сколько всего они украли выясняют полицейские
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Предприятие «Алроса» - крупнейший добытчик и производитель драгоценных камней в России и мире. Находившейся весь рабочий день около несметных богатств сотруднице «Алроса» Елене Канунниковой оказалось сложно сдержаться. Сейчас она дает показания следователям о том, с чего именно начался ее путь в преступники и сколько алмазов и бриллиантов ею украдено для себя, а сколько на продажу. 6 июня ее поймали с поличным - в сумочке у Елены лежало камней на 22 миллиона рублей.

Как выяснилось в ходе совместной спецоперации ФСБ и СК, действовала Канунникова не в одиночку. Грузин по национальности и русский по гражданству Владимир Табидзе был посредником. За сбыт отвечал Владимир Городницкий. Все трое арестованы. Им предъявлены обвинения обвинения по статье «Кража» и «Незаконный оборот природных драгоценных камней».

"В ходе проведения следственных действий и обысков по адресам их проживания обнаружены около 500 необработанных природных алмазов общей массой более 2000 карат и 11 бриллиантов на общую сумму более $3 млн, иностранная валюта на сумму более $2 млн и €500 тыс., а также ювелирная продукция известных мировых брендов, в том числе более 30 часов, инкрустированных бриллиантами", - сообщила пресс-секретарь СК РФ Светлана Петренко.

Были ли у банды другие подельники и сколько всего они украли выясняют полицейские. Активные следственные действия продолжаются.

Следователи задержали сотрудницу "Алросы" и двух ее сообщников за кражу 500 алмазов на 2000 карат и 11 бриллиантов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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