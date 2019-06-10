2019-06-10T14:16:17+03:00
Экономика

Газу разрешили подорожать: с 1 июля плата вырастет на 1,4%

В целом рост цен на коммуналку с середины лета должен уложиться в 2,4%
Елена ОДИНЦОВА
Поделиться:
Комментарии: comments1
Для того, чтобы сдерживать влияние этого фактора на инфляцию, в 2019 году оптовые цены на газ проиндексируютДля того, чтобы сдерживать влияние этого фактора на инфляцию, в 2019 году оптовые цены на газ проиндексируютФото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО
Изменить размер текста:

С 1 июля газ для населения подорожает на 1,4%. Это следует из приказа Федеральной монопольной службы, которым утверждена индексация цен на продукцию «Газпрома».

В прошлом году цены на газ с 1 июля были проиндексированы на 3,4%. В этом году процент меньший, поскольку одно повышение цен уже было — с 1 января, в связи с ростом НДС с 18% до 20%.

Напомним, тарифы на все коммунальные услуги (свет, вода, канализация, отопление, газ) у нас регулируемые. Регулируются они так: сверху устанавливается предельный процент, на который все это по совокупности может подорожать в среднем по стране. С учетом этой «общей температуры по больнице» проводится индексация платы за конкретные услуги.

Обычно все коммунальные услуги дорожают один раз в год — с 1 июля. В этом году повышение, однако, будет двойным. С 1 января коммунальные платежи (все вместе) в среднем уже увеличились на 1,7%, что связано с повышением НДС. Еще на 2,4% они увеличатся с 1 июля.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Новости 24
«Русал» вернулся к сотрудничеству со своими клиентами после снятия санкций
Очнувшийся Алибасов спросил про кота и снова лишился чувств
Инфляция в России может опуститься ниже 3,5% в начале 2020 года
Врач объяснил опасность прослушивания музыки через наушники
В День России парковки в Москве станут бесплатными
Адмирал оценил реакцию российских моряков на сближение с крейсером США
Газ подорожает с 1 июля на 1,4%
По просьбе Роскомнадзора YouTube заблокировал ролики с оскорблением герба РФ
Неизвестный разгромил редакцию проекта "Сноб"
На фоне учений НАТО российские самолеты А-50 проводят мониторинг черноморского побережья
Совфед хочет ограничить число кошек и собак, которых можно держать в квартирах
Экс-главу Коми Гайзера суд приговорил к 11 годам колонии строгого режима
Путин посетит Саудовскую Аравию в октябре
Путин: необходимы жизнеспособные альтернативы усилившейся конфронтации между странами
Роскомнадзор назвал вопиющей ситуацию с утечкой данных клиентов банков
Ученые: известная болезнь убьет человечество
Захарченко признан виновным по двум статьям
СБУ: на границе Украины и Молдавии усилен пропускной режим для граждан РФ