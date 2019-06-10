Газу разрешили подорожать: с 1 июля плата вырастет на 1,4%

С 1 июля газ для населения подорожает на 1,4%. Это следует из приказа Федеральной монопольной службы, которым утверждена индексация цен на продукцию «Газпрома».

В прошлом году цены на газ с 1 июля были проиндексированы на 3,4%. В этом году процент меньший, поскольку одно повышение цен уже было — с 1 января, в связи с ростом НДС с 18% до 20%.

Напомним, тарифы на все коммунальные услуги (свет, вода, канализация, отопление, газ) у нас регулируемые. Регулируются они так: сверху устанавливается предельный процент, на который все это по совокупности может подорожать в среднем по стране. С учетом этой «общей температуры по больнице» проводится индексация платы за конкретные услуги.

Обычно все коммунальные услуги дорожают один раз в год — с 1 июля. В этом году повышение, однако, будет двойным. С 1 января коммунальные платежи (все вместе) в среднем уже увеличились на 1,7%, что связано с повышением НДС. Еще на 2,4% они увеличатся с 1 июля.