2019-06-10T15:29:34+03:00
Экономика

Всемирный банк опубликовал основные риски для российской экономики

При этом эксперты отметили, что рост ВВП в 2018 г. «превзошел ожидания»
Владимир НИКОЛАЕВ
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В 2018 году рост реального ВВП в России превзошел ожидания, достигнув 2,3%». Это достигнуто, главным образом, благодаря удачным проектам в энергетикеВ 2018 году рост реального ВВП в России превзошел ожидания, достигнув 2,3%». Это достигнуто, главным образом, благодаря удачным проектам в энергетикеФото: REUTERS
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Всемирный банк опубликовал очередной доклад о состоянии российской экономики. Такие исследования ВБ проводит каждые полгода, нынешний доклад стал уже 41-м.

Вот какие ключевые риски для российской экономики видят эксперты ВБ.

1. Расширение экономических санкций.

2. Возобновление турбулентности на финансовых рынках развивающихся стран.

3. Резкое падение цен на нефть и осложнение условий мировой торговли.

4. Значительный рост кредитования домохозяйств.

Эксперты отмечают, что «по сравнению с развитыми экономиками Россия меньше тратит на здравоохранение и образование». В банковском секторе по-прежнему отмечается высокая концентрация и доминирующая роль государства. Многие домохозяйства близки к границе бедности. Растет неформальная занятость, при этом, говорится в докладе, «на средних и крупных предприятиях формального сектора почти не создается новых рабочих мест».

Вместе с тем эксперты отмечают и положительные сдвиги. «В 2018 году рост реального ВВП в России превзошел ожидания, достигнув 2,3%» - говорится в докладе. Это достигнуто, главным образом, благодаря удачным проектам в энергетике. Отмечается профицит и низкий уровень госдолга. Инфляционные риски в краткосрочной перспективе снизились, восстанавливается кредитование.

Однако в среднесрочной перспективе будет уже не так хорошо. Темпы роста замедлятся до 1,2% в 2019-м и 1,8% - в 2020 и 2021 годах.

ИСТОЧНИК KP.RU

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